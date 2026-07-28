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कांवड़ यात्रा: थाना प्रभारी की मंजूरी के बाद ही बजा पाएंगे गाने, नो-प्लास्टिक जोन से लैस रहेगा कांवड़ मार्ग

Saharanpur News: जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 28, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:40 PM IST
कांवड़ यात्रा: थाना प्रभारी की मंजूरी के बाद ही बजा पाएंगे गाने, नो-प्लास्टिक जोन से लैस रहेगा कांवड़ मार्ग
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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