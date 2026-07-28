कांवड़ यात्रा: थाना प्रभारी की मंजूरी के बाद ही बजा पाएंगे गाने, नो-प्लास्टिक जोन से लैस रहेगा कांवड़ मार्ग

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नीना जैन/सहारनपुर: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर सहारनपुर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के तीन प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सड़कें दुरुस्त कराई गई हैं, गड्ढों को भरवाया गया है और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
जोखिम वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई
जलभराव या अन्य जोखिम वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए विशेष बैरिकेडिंग की गई है तथा उनके लिए अलग सुरक्षित मार्ग निर्धारित किया गया है. पूरे कांवड़ मार्ग को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है. विभिन्न स्थानों पर चौकियां और चार कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मेडिकल कैंप, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है.
7 निजी अस्पताल उपचार के लिए उपलब्ध
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के सहयोग से सात निजी अस्पताल भी कांवड़ियों के उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे. प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को यात्रा अवधि में बंद रखने और शराब की दुकानों को पूरी तरह ढकने के निर्देश दिए हैं. इस वर्ष पूरे कांवड़ क्षेत्र को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है. दुकानदारों को प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल सामग्री और जैविक उपयोगी बर्तनों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं. डीजे और धार्मिक गीतों को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. डीजे की ध्वनि सीमा निर्धारित रहेगी और केवल पूर्व स्वीकृत धार्मिक गीत ही बजाए जा सकेंगे.
100 शिविरों को दी गई अनुमति
इसके अलावा अब तक करीब 100 शिविरों को अनुमति दी जा चुकी है. सभी शिविर संचालकों को अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके. बता दें कि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है. इसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी.