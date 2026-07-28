कांवड़ यात्रा: थाना प्रभारी की मंजूरी के बाद ही बजा पाएंगे गाने, नो-प्लास्टिक जोन से लैस रहेगा कांवड़ मार्ग

7 निजी अस्पताल उपचार के लिए उपलब्ध

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के सहयोग से सात निजी अस्पताल भी कांवड़ियों के उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे. प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को यात्रा अवधि में बंद रखने और शराब की दुकानों को पूरी तरह ढकने के निर्देश दिए हैं. इस वर्ष पूरे कांवड़ क्षेत्र को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है. दुकानदारों को प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल सामग्री और जैविक उपयोगी बर्तनों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं. डीजे और धार्मिक गीतों को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. डीजे की ध्वनि सीमा निर्धारित रहेगी और केवल पूर्व स्वीकृत धार्मिक गीत ही बजाए जा सकेंगे.