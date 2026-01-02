Advertisement
हारा हुआ मानसिक रोगी...बयान को लेकर करणी सेना का फूटा गुस्सा, सपा नेता से की मारपीट और धक्का-मुक्की

Muzaffarnagar News: संगीत सोम पर बयानबाजी को लेकर मुजफ्फरनगर में करणी सेना भारत का सपा पार्टी कार्यालय पर जमकर गुस्सा फूटा. करणी सेना भारत के कार्यकर्ताओं ने सपा जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 02, 2026, 09:01 PM IST
अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर :  मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को राजनीति उस वक्त सड़क पर उतर आई, जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की घटना सामने आई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. 

क्यों हुआ विवाद
बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद भाजपा नेता संगीत सोम को लेकर दिए गए एक बयान से शुरू हुआ. सपा से जुड़े एक नेता द्वारा संगीत सोम को लेकर की गई कथित टिप्पणी से नाराज करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान समर्थकों के साथ सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए. वहां पहुंचते ही दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. 

मारपीट और धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि करणी सेना के लोग सपा नेता को घेरकर धक्का-मुक्की और मारपीट कर रहे हैं, जबकि सपा नेता खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. हंगामे के दौरान गौरव चौहान ने कथित तौर पर कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा तो उसका “इलाज” इसी तरह किया जाएगा.

सूचना मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई
घटना के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता जुट गए और विरोध दर्ज कराया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र से जुड़े इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है. 

फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर की राजनीति को गरमा दिया है, जहां बयानबाजी अब खुले टकराव में तब्दील होती नजर आ रही है.

बाबर और औरंगजेब की औलादों को...महाकुंभ पर अखिलेश-ममता के बयानों पर संगीत सोम का पलटवार

