सिर्फ एक साइड लगी… और चली गई जान! मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद बना खौफनाक मर्डर

मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक दिव्यांग ई-रिक्शा चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक नगर पालिका कर्मचारी के साथ मामूली विवाद के चलते मारपीट की घटना को अंजाम दिया. यह घटना उस समय हुई, जब नगर पालिका कर्मचारी अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहा था.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. नगर पालिका गेट के बाहर ई-रिक्शा और कर्मचारी की बाइक की साइड लगने को लेकर विवाद हो गया. इसी दौरान दिव्यांग रिक्शा चालक पिंकेश ने अपनी बैसाखी से नगर पालिका कर्मचारी के सिर पर वार कर दिया, जिससे 32 वर्षीय लिपिक चंकी गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिंकेश अपने साथी अंकित के साथ मौके से फरार होने लगा, लेकिन एक युवक ने उन्हें पकड़ लिया. इस दौरान आरोपियों ने उस युवक के साथ भी मारपीट की. इसी बीच किसी व्यक्ति ने पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

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सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की. बाद में गुरुवार देर रात मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान घायल कर्मचारी की मृत्यु हो गई. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों, अंकित और पिंकेश, को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

एसपी सिटी ने क्या बताया?

इस संबंध में एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि थाना खतौली क्षेत्र में एक मामूली बात को लेकर मारपीट हुई थी. घायल कर्मचारी चंकी को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया गया और मेडिकल के बाद इलाज के लिए मेरठ भेजा गया. घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि अगले दिन शाम को उपचार के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मामले में धारा 304 को परिवर्तित कर नई धारा 105 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

एसपी सिटी ने यह भी बताया कि यह विवाद बेहद छोटी बात, यानी वाहन की साइड लगने को लेकर हुआ था. दोनों पक्ष पहले से एक-दूसरे को नहीं जानते थे. आरोपी जानसठ क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि मृतक खतौली का निवासी था. मामूली रोड रेज की घटना ने गंभीर रूप ले लिया.