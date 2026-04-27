इश्क बना खौफनाक अंजाम, पहले प्रेमिका पर चाकू से हमला, फिर खुद ने दी जान, वजह कर देगी सन्न!

शामली/श्रवण पंडित: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई. जब एक प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया और फिर खुद घर जाकर फांसी लगाकर जान दे दी. घटना के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था. बताया जा रहा है कि मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल , ये घटना झिंझाना इलाके के ओदरी गांव की बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि युवक नसीम (उम्र करीब 18-19 साल) का अपनी नाबालिग प्रेमिका से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. गुस्से में आकर उसने लड़की पर चाकू से कई वार कर दिए. इसके बाद वह अपने घर पहुंचा और फांसी लगा ली.

लड़की की हालत नाजुक

कुछ देर बाद जब उसकी मां घर पहुंची तो बेटे को फंदे पर लटका देखा. शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह शव को नीचे उतारा गया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. घायल लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

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एसपी ने क्या कहा?

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. एसपी शामली एनपी सिंह का कहना है कि युवक ने पहले लड़की पर हमला किया और बाद में खुद आत्महत्या कर ली. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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