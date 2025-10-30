Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2981568
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

'दाऊद इब्राहिम' आतंकवादी नहीं...ममता कुलकर्णी ने अंडर वर्ल्ड डॉन का किया समर्थन तो संतों ने खोला मोर्चा

Muzaffarnagar news: सन्यासिनी बनीं ममता कुलकर्णी फिर विवादों में घिर गई हैं. ममता कुलकर्णी ने अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का समर्थन करते हुए कहा कि वह आतंकवादी नहीं है. उनके इस बयान के बाद यूपी के संतों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mamta Kulkarni
Mamta Kulkarni

Mamta Kulkarni: फिल्म अभिनेत्री से सन्यासिनी बनीं ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. ममता कुलकर्णी ने अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का समर्थन करते हुए कहा कि वह आतंकवादी नहीं है. इसके बाद अब ममता कुलकर्णी का सनातन धर्म में भी विरोध देखने को मिल रहा है. ममता कुलकर्णी के इस बयान से नाराज मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर जी महाराज ने ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनके सन्यासिनी कपड़े उतार देने तक की बात कही है. 

ममता कुलकर्णी के खिलाफ खोला मोर्चा  
स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा है कि सन्यासी का कर्तव्य है कि वह धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने जीवन लगा दे, लेकिन ममता कुलकर्णी संन्यास की दीक्षा लेकर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही हैं, उनको सन्यास आश्रय में रहने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिए यथाशीघ्र उन्होंने जो सनातनी होने का चोला ओढ़ रखा है, उसे उतार देना चाहिए. दाऊद इब्राहिम के समर्थन में जो उन्होंने अपना बयान दिया है वह गलत है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

कौन हैं स्वामी यशवीर महाराज? 
बता दें कि स्वामी यशवीर जी महाराज वही शख्स हैं, जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और पहचान अभियान का मुद्दा उठाया था. इसके बाद से लगातार स्वामी जी सनातन धर्म के लिए कार्य करते दिखाई देते हैं. आज भी वह नगर में स्थित एक गौशाला पर पहुंचे थे जहां गोअष्टमी के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया. इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए ये प्रतिवर्ष गोपाष्टमी पर यहां कार्यक्रम होता है. सर्वप्रथम यज्ञ होता है फिर गौमाता के संबंध में वक्ताओं के द्वारा विचार दिए जाते हैं. गऊ का पूजन होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गैर जिम्मेदाराना बयान 
इस दौरान ममता कुलकर्णी को लेकर कहा उन्होंने जो बयान दिए हैं गैर जिम्मेदाराना हैं और राष्ट्र विरोधी वक्तव्य है. यह ममता कुलकर्णी तो उन्हीं से संबंधित रही हैं. यह गलत वक्तव्य देने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए. जिसने उनको संन्यास दिया है मेरा उनसे निवेदन है कि इनके कपड़े वापस ले लें. ऐसी निकृष्ट विचारधारा का कोई भी हो या राष्ट्र विरोधी हो, इस तरह का वक्तव्य देने वाले को सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है. सन्यास आश्रम में कोई स्थान नहीं है. 

संन्यास आश्रम में रहने का अधिकार नहीं 
उन्होंने कहा कि सन्यासी का कर्तव्य होता है धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा दे और वह संन्यास की दीक्षा लेकर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही हैं. उसको सन्यास आश्रम में रहने का अधिकार नहीं है. वहीं, इमरान मसूद को लेकर कहा कि यह तो जानबूझकर ऐसे वक्तव्य देता है और जब इसको स्वार्थ सिद्ध करना हो तो यह हिंदुओं के मंदिर में भी पूजा करने के लिए चला जाता है. इसका कुछ नहीं है बिन पेंदी का लोटा है. ऐसे लोगों के संबंध में कहना बेकार होता है. 

ममता ने दी सफाई
हालांकि, अब अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम पर दिए गए बयान को लेकर सफाई पेश की है. अपने बयान से पलटते हुए ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी बताया और कहा कि वो आतंकवादी था है और रहेगा. 

 

यह भी पढ़ें : ‘सुनिए! मैं मायके जा रही हूं...’ फिर किया ऐसा कांड कि पति रह गया हैरान, सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी लव स्टोरी

यह भी पढ़ें :  पत्नी के सामने फूट पड़ा खून का फव्वारा! ससुराल से बाइक पर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, चाइनीज मांझा बना 'यमराज'

TAGS

Mamta Kulkarni

Trending news

Sanjay Nishad
मायावती के अच्छे दिन लौट रहे हैं....योगी के मंत्री ने बसपा सुप्रीमो की तारीफ की
Mamta Kulkarni
'दाऊद इब्राहिम' आतंकवादी नहीं...ममता कुलकर्णी के बयान से यूपी में भड़का संत समाज
jalaun news
जालौन में भाजपा नेता के होटल में मिला सैफ का शव, गोली लगने से संदिग्ध हालात में मौत
Prayagraj Magh Mela 2026
मांस और मदिरा की दुकानें होंगी बंद,प्रयागराज माघ मेले से पहले नगर निगम का बड़ा फैसला
Prayagraj Magh Mela 2026
महाकुंभ जैसा फिर सजने वाला है प्रयागराज, माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू
Shamli news
शामली में रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया बाबू, CMO ऑफिस पर एंटी करप्शन टीम की रेड
Pandava Leela
उत्तराखंड की पांडव लीला, आज भी जीवित है पौराणिक संस्कृति, रोचक है आयोजन की कहानी
Mathura News
प्रेमानंद महाराज ने किया गौ पूजन,वृंदावन में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी,जानिए महत्व
Lucknow news
चीनी कमल अब आउट.. लखनऊ का ‘नमो–108’ इन! यूपी ने दिखाया साइंस का स्वदेशी कमाल
UP News
बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, सोनभद्र-चित्रकूट में खेतों में खड़ी फसल चौपट