'दाऊद इब्राहिम' आतंकवादी नहीं...ममता कुलकर्णी ने अंडर वर्ल्ड डॉन का किया समर्थन तो संतों ने खोला मोर्चा

Mamta Kulkarni: फिल्म अभिनेत्री से सन्यासिनी बनीं ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. ममता कुलकर्णी ने अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का समर्थन करते हुए कहा कि वह आतंकवादी नहीं है. इसके बाद अब ममता कुलकर्णी का सनातन धर्म में भी विरोध देखने को मिल रहा है. ममता कुलकर्णी के इस बयान से नाराज मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर जी महाराज ने ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनके सन्यासिनी कपड़े उतार देने तक की बात कही है.

ममता कुलकर्णी के खिलाफ खोला मोर्चा

स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा है कि सन्यासी का कर्तव्य है कि वह धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने जीवन लगा दे, लेकिन ममता कुलकर्णी संन्यास की दीक्षा लेकर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही हैं, उनको सन्यास आश्रय में रहने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिए यथाशीघ्र उन्होंने जो सनातनी होने का चोला ओढ़ रखा है, उसे उतार देना चाहिए. दाऊद इब्राहिम के समर्थन में जो उन्होंने अपना बयान दिया है वह गलत है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

कौन हैं स्वामी यशवीर महाराज?

बता दें कि स्वामी यशवीर जी महाराज वही शख्स हैं, जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और पहचान अभियान का मुद्दा उठाया था. इसके बाद से लगातार स्वामी जी सनातन धर्म के लिए कार्य करते दिखाई देते हैं. आज भी वह नगर में स्थित एक गौशाला पर पहुंचे थे जहां गोअष्टमी के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया. इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए ये प्रतिवर्ष गोपाष्टमी पर यहां कार्यक्रम होता है. सर्वप्रथम यज्ञ होता है फिर गौमाता के संबंध में वक्ताओं के द्वारा विचार दिए जाते हैं. गऊ का पूजन होता है.

गैर जिम्मेदाराना बयान

इस दौरान ममता कुलकर्णी को लेकर कहा उन्होंने जो बयान दिए हैं गैर जिम्मेदाराना हैं और राष्ट्र विरोधी वक्तव्य है. यह ममता कुलकर्णी तो उन्हीं से संबंधित रही हैं. यह गलत वक्तव्य देने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए. जिसने उनको संन्यास दिया है मेरा उनसे निवेदन है कि इनके कपड़े वापस ले लें. ऐसी निकृष्ट विचारधारा का कोई भी हो या राष्ट्र विरोधी हो, इस तरह का वक्तव्य देने वाले को सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है. सन्यास आश्रम में कोई स्थान नहीं है.

संन्यास आश्रम में रहने का अधिकार नहीं

उन्होंने कहा कि सन्यासी का कर्तव्य होता है धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा दे और वह संन्यास की दीक्षा लेकर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही हैं. उसको सन्यास आश्रम में रहने का अधिकार नहीं है. वहीं, इमरान मसूद को लेकर कहा कि यह तो जानबूझकर ऐसे वक्तव्य देता है और जब इसको स्वार्थ सिद्ध करना हो तो यह हिंदुओं के मंदिर में भी पूजा करने के लिए चला जाता है. इसका कुछ नहीं है बिन पेंदी का लोटा है. ऐसे लोगों के संबंध में कहना बेकार होता है.

ममता ने दी सफाई

हालांकि, अब अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम पर दिए गए बयान को लेकर सफाई पेश की है. अपने बयान से पलटते हुए ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी बताया और कहा कि वो आतंकवादी था है और रहेगा.

