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पत्नी से चैटिंग के शक में खूनी बवाल! दिनदहाड़े युवक पर हमला, सड़क पर दौड़ाकर की फायरिंग

Saharanpur News: सहारनपुर जिले में पड़ोसी की पत्नी से कथित चैटिंग को लेकर विवाद हिंसक हो गया. पीड़ित अमन का आरोप है कि सौरभ अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे और हथियार लेकर हमला करने पहुंचा तथा उसके पीछे फायरिंग भी की. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने का दावा किया गया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 08, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:12 PM IST
पत्नी से चैटिंग के शक में खूनी बवाल! दिनदहाड़े युवक पर हमला, सड़क पर दौड़ाकर की फायरिंग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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