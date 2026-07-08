पत्नी से चैटिंग के शक में खूनी बवाल! दिनदहाड़े युवक पर हमला, सड़क पर दौड़ाकर की फायरिंग

सहारनपुर/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ोसी की पत्नी से कथित चैटिंग को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि सौरभ नामक युवक अपने 4-5 साथियों के साथ लाठी-डंडे और अन्य हथियार लेकर अमन पर हमला करने पहुंचा. इस दौरान फायरिंग होने का भी आरोप लगाया गया है. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी, पीड़ित अमन ने बताया कि उसकी पड़ोस में रहने वाली महिला से सामान्य बातचीत होती थी और इसी बात को लेकर महिला के पति सौरभ ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया.