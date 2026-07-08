पत्नी से चैटिंग के शक में खूनी बवाल! दिनदहाड़े युवक पर हमला, सड़क पर दौड़ाकर की फायरिंग

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सहारनपुर/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ोसी की पत्नी से कथित चैटिंग को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि सौरभ नामक युवक अपने 4-5 साथियों के साथ लाठी-डंडे और अन्य हथियार लेकर अमन पर हमला करने पहुंचा. इस दौरान फायरिंग होने का भी आरोप लगाया गया है. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी, पीड़ित अमन ने बताया कि उसकी पड़ोस में रहने वाली महिला से सामान्य बातचीत होती थी और इसी बात को लेकर महिला के पति सौरभ ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना के थाना कुतुबशेर क्षेत्र स्थित जाटों नगर की बताई जा रही है. अमन का आरोप है कि वह जैसे ही मौके पर पहुंचा तो वहां पहले से कई युवक हथियार और लाठी-डंडे लेकर खड़े थे. हमला होते देख वह जान बचाकर भागा, तभी उसके पीछे फायरिंग भी की गई. उसने बताया कि करीब पांच युवक उसका पीछा कर रहे थे और पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है. अमन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद मंसूर बदर और नितिन जाटव मौके पर पहुंचे. पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी से किसी की बातचीत पर आपत्ति थी तो उसे कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था. दिनदहाड़े सड़क पर फायरिंग और हथियारों के साथ हमला करना गंभीर अपराध है तथा कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
वहीं पार्षद नितिन जाटव ने बताया कि उन्हें फायरिंग की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद था, लेकिन बाहर से लोगों को बुलाकर हमला करना और फायरिंग करना बेहद गंभीर मामला है.फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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