पत्नी के सामने फूट पड़ा खून का फव्वारा! ससुराल से बाइक पर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, चाइनीज मांझा बना 'यमराज'

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर बाइक से ससुराल लौट रहे युवक की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
Shahjahanpur News/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक परिवार की भैया दूज की खुशियां मातम में बदल गईं. जहां पर एक युवक की गर्दन कट जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान रवि शर्मा के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक रवि अपनी पत्नी को ससुराल से घर लेकर लौट रहा था.
कहां पर हुआ ये हादसा?
रोजा थाना क्षेत्र के लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हांडा पुल के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, . दोपहर करीब डेढ़ मृतक रवि शर्मा अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था.मांझा गर्दन में लगते ही खून फव्वारे की तरह निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
घटना के बाद घटनास्थल और युवक का पूरा शर्ट खून से लाल हो गया. यह दृश्य देखकर पत्नी मौके पर ही बेहोश हो गई. पीछे से पहुंची मां का भी रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया. वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और प्रयोग पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
