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शादी के लिए युवक बना 'फर्जी दरोगा' कचहरी परिसर में खुली पोल, युवक गिरफ्तार

Saharanpur News: सहारनपुर में पुलिस ने खुद को दरोगा बताने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान कासिम के रूप में हुई है, जो बरेली जिले के जशनपुर गांव का रहने वाला है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:20 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गुरुवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने खुद को दरोगा बताने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान कासिम के रूप में हुई है, जो बरेली जिले के जशनपुर गांव का रहने वाला है. वह दरोगा की वर्दी पहनकर कचहरी परिसर में घूम रहा था और खुद को वर्ष 2023 बैच का पुलिस अधिकारी बता रहा था.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, कासिम ने शादी के लिए झूठा रुतबा दिखाने के उद्देश्य से यह पूरा नाटक रचा था. उसने लड़की पक्ष को बताया था कि उसकी तैनाती सहारनपुर में दरोगा के पद पर है. इसी झांसे में आकर पीलीभीत से एक परिवार उसे देखने सहारनपुर पहुंचा.परिवार शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए उससे मिलने आया था.

असली दरोगा को हुआ शक
बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर में वर्दी पहने घूम रहे कासिम पर वहां मौजूद असली दरोगा अमित को शक हो गया. उन्होंने कासिम से उसका रोल नंबर, ट्रेनिंग और तैनाती से जुड़े सवाल पूछे, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. शक गहराने पर पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर थाना सदर बाजार पहुंचाया.

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पूछताछ में कबूला सच
पुलिस पूछताछ में कासिम ने स्वीकार किया कि वह पुलिस में चयनित नहीं हुआ था और न ही उसने कोई ट्रेनिंग ली थी. उसने सिर्फ शादी के लिए प्रभाव जमाने के मकसद से दरोगा की वर्दी पहन ली थी और खुद को अधिकारी बताने लगा था.

वहीं, आरोपी के पिता पुत्तन ने बताया कि उन्हें बेटे की इस हरकत या रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. कासिम तीन भाइयों में सबसे छोटा है और परिवार को उसकी इस सच्चाई का अंदाजा नहीं था.

मजार से लौटते वक्त बना प्लान
सूत्रों के अनुसार, लड़की पक्ष पहले उत्तराखंड के कलियर स्थित पीर बाबा की मजार गया था.  वहां से लौटते समय उन्होंने कासिम से मिलने का कार्यक्रम बनाया. लेकिन सहारनपुर पहुंचते ही कासिम की असलियत सामने आ गई और उसका फर्जीवाड़ा खुल गया. 

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शादी जैसे मामलों में जांच-पड़ताल कितनी जरूरी है.

यह भी पढ़ें : रामपुर में 5 बच्चों को बेहोश कर प्रेमी संग फरार हुई मां, 24 घंटे में दोनों गिरफ्तार
 

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