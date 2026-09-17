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सहारनपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर पर घुसा नकाबपोश, पिस्टल लेकर पत्नी और बेटी को धमकाया

Saharanpur News: राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजीव कुमार शाक्य सहारनपुर के पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी में किराये पर रहते हैं. आरोप है कि एक नकाबपोश बदमाश पिस्टल लेकर उनके घर में घुस गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 17, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:08 PM IST
सहारनपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर पर घुसा नकाबपोश, पिस्टल लेकर पत्नी और बेटी को धमकाया

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