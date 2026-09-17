सहारनपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर पर घुसा नकाबपोश, पिस्टल लेकर पत्नी और बेटी को धमकाया

डिप्टी कमिश्नर को देखकर भाग गया बदमाश

बेटी के शोर मचाने पर उसकी मां बाहर आईं तो युवक ने उन्हें भी हथियार दिखाकर धमकाया. दोनों के शोर मचाने पर डिप्टी कमिश्नर कमरे से बाहर आए. उन्हें देखते ही आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतरकर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर सदर बाजार थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस आरोपी के आने-जाने के रास्ते और उसकी पहचान का पता लगाने में जुटी है.