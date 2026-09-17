सहारनपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर पर घुसा नकाबपोश, पिस्टल लेकर पत्नी और बेटी को धमकाया

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर में पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी में राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर में घुसकर पत्नी और बेटी को धमकाने का मामला सामने आया है. नकाबपोश हाथ में पिस्टल लेकर घर में घुस गया और परिवार वालों को धमकाने लगा. बेटी के शोर मचाने पर नकाबपोश भाग गया. डिप्टी कमिश्नर ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरी घटना 16 सितंबर की शाम करीब 7:55 बजे की बताई जा रही है. डिप्टी कमिश्नर राजीव कुमार शाक्य कॉलोनी के K-147 में ऊपरी मंजिल पर किराये के मकान में रहते हैं. बताया गया कि एक 22 वर्षीय युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर उनके घर पहुंचा. उस समय डिप्टी कमिश्नर की बेटी बरामदे में मौजूद थी. आरोप है कि युवक ने पिस्टल दिखाकर उसे घर के अंदर चलने के लिए धमकाया.
डिप्टी कमिश्नर को देखकर भाग गया बदमाश
बेटी के शोर मचाने पर उसकी मां बाहर आईं तो युवक ने उन्हें भी हथियार दिखाकर धमकाया. दोनों के शोर मचाने पर डिप्टी कमिश्नर कमरे से बाहर आए. उन्हें देखते ही आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतरकर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर सदर बाजार थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस आरोपी के आने-जाने के रास्ते और उसकी पहचान का पता लगाने में जुटी है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं
एसपी सिटी वियोम बिंदल ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. साथ ही उनके घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया है.