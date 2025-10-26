Advertisement
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

सहारनपुर में टायर फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो मजदूरों की मौत, पांच झुलसे

Saharanpur News: सहारनपुर में टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में रविवार देर शाम बॉयलर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:56 PM IST
Saharanpur Fire News

Saharanpur Fire News/नीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से भीषण धमाका हुआ. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

कहां की है ये घटना?
ये घटना  शेखपुरा कदीम इलाके की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह फैक्ट्री ब्रिजेश प्रजापति की बताई जा रही है और इसका उद्घाटन मात्र सात दिन पहले, 19 अक्टूबर को हुआ था. उद्घाटन समारोह में औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी, आचार्य प्रमोद कृष्णन सहित कई जाने-माने लोग शामिल हुए थे.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक बॉयलर में जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें तेजी से फैक्ट्री में फैल गईं. मौके पर अफरातफरी मच गई. सूचना पाते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया.

पुलिस ने मृतकों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. स्थानीय प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. 

खबर अपडेट की जा रही है...

