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मुजफ्फरनगर में जन्माष्टमी पर घिनौनी वारदात! मंदिर से लौटती लड़की से गैंगरेप, आरोपी समीर गिरफ्तार; 2 मुस्लिम युवक फरार

Muzaffarnagar Minor Gangrape Case: मुज़फ्फरनगर में कृष्ण जन्माष्टमी पर हिंदू नाबालिग से हैवानियत हुई है. समीर ने सलमान और वलीम के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. फिर पीड़िता को मुंह बंद रखने के लिए धमकी दी. शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 06, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:31 AM IST
मुजफ्फरनगर में जन्माष्टमी पर घिनौनी वारदात! मंदिर से लौटती लड़की से गैंगरेप, आरोपी समीर गिरफ्तार; 2 मुस्लिम युवक फरार
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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