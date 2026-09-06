/मुजफ्फरनगर में जन्माष्टमी पर घिनौनी वारदात! मंदिर से लौटती लड़की से गैंगरेप, आरोपी समीर गिरफ्तार; 2 मुस्लिम युवक फरार

तीन मुस्लिम युवकों पर नाबालिग से रेप का आरोप

जानकारी के मुताबिक, जन्माष्टमी पर पीड़ित नाबालिग लड़की पास के ही एक मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करने गई थी. जब वह घर लौट रही थी, उसी दौरान मुख्य आरोपी समीर ने बहाने से फोन कर उसे अपने घर बुलाया. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद अपने साथियों (सलमान और वलीम) के साथ मिलकर समीर ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की. दरिंदगी को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया या अपना मुंह खोला तो उसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे.