/मुजफ्फरनगर में जन्माष्टमी पर घिनौनी वारदात! मंदिर से लौटती लड़की से गैंगरेप, आरोपी समीर गिरफ्तार; 2 मुस्लिम युवक फरार

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Muzaffarnagar Minor Gangrape Case/ अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर से लौट रही एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इस संगीन वारदात में समीर, सलमान और वलीम नाम के तीन मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा है. घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है.
तीन मुस्लिम युवकों पर नाबालिग से रेप का आरोप
जानकारी के मुताबिक, जन्माष्टमी पर पीड़ित नाबालिग लड़की पास के ही एक मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करने गई थी. जब वह घर लौट रही थी, उसी दौरान मुख्य आरोपी समीर ने बहाने से फोन कर उसे अपने घर बुलाया. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद अपने साथियों (सलमान और वलीम) के साथ मिलकर समीर ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की. दरिंदगी को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया या अपना मुंह खोला तो उसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे.
पुलिस ने आरोपी समीर को किया गिरफ्तार
डरी-सहमी पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में तहरीर दी. जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, वारदात में शामिल अन्य दो आरोपी सलमान और वलीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. सीओ सदर मुजफ्फरनगर सुनील कुमार का कहना है कि जल्द ही अन्य दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पीड़ित परिवार से मिले राज्यमंत्री कपिल देव
वारदात की सूचना मिलते ही यूपी सरकार के राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए. राज्यमंत्री ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उधर, स्वामी यशवीर महाराज ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
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