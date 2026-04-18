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मस्जिद में पिलाया नशीला पदार्थ, मौलवी पर महिला से दुष्कर्म का आरोप; बच्चे की झाड़-फूंक कराने पहुंची थी पीड़िता

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में झाड़-फूंक के बहाने एक मौलवी और अन्य शख्स पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. पीड़ित महिला का आरोप है कि उसे पानी में नशीला पदार्थ पिलाया और फिर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी गई.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 18, 2026, 08:59 PM IST
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महिला से दुष्कर्म का आरोप
महिला से दुष्कर्म का आरोप

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर जनपद के फतेहपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने एक युवक और मौलवी पर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगया है. आरोपी युवक गांव जीवाला का निवासी है जबकि दूसरा आरोपी सीडकी नागल स्थित एक मस्जिद में मौलवी है. पीड़िता महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की मांग की है. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला 
पीड़ित महिला के अनुसार घटना 15 अप्रैल 2026 की सुबह की है. महिला के अनुसार उसके बच्चा बीमार था. लगभग 10:30 बजे आरोपी नदीम पुत्र शकील उसे और उसके बच्चे को झाड़-फूंक के बहाने अपने साथ ले गया.

नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप
आरोप है कि उसे थाना नागल क्षेत्र के गांव सीडकी की एक मस्जिद में ले जाकर पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिससे वह बेहोश हो गई. महिला का आरोप है कि बेहोशी की हालत में मौलवी और नदीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया. होश आने पर दोनों आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

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जान से मारने की धमकी का आरोप
पीड़िता का कहना है कि बाद में आरोपी उसे गांव माजरी तक छोड़ने आया और रास्ते में उसके साथ मारपीट भी की. पीड़िता ने बताया कि जब वह अपने पति के साथ थाना फतेहपुर शिकायत दर्ज कराने पहुंची, तब आरोपी वहां भी पहुंच गया और कथित रूप से धमकी देकर कार्रवाई रुकवा दी. महिला ने आरोप लगाया कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और उसे अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा का खतरा बना हुआ है. 

पीड़िता की पुलिस प्रशासन से मांग
पीड़िता ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही उसने आशंका जताई कि जांच में अन्य पीड़िताओं के मामले भी सामने आ सकते हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जा रही हैं.

ये भी पढ़ें: 9वीं की छात्रा के साथ 4 महीने दरिंदगी! 10 लोगों ने अलग-अलग जगह किया दुष्कर्म; आरोपियों का होटलों में नेटवर्क

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