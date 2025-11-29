गूंजे दामाद के गाल पर थप्पड़, धक्के से गिरी बुजुर्ग सास… सहारनपुर में SSP ऑफिस के सामने मचा कोहराम

नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस लाइन स्थित महिला थाने के बाहर उस वक्त अचानक हंगामा मच गया, जब घरेलू विवाद की काउंसलिंग के दौरान दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई. एसएसपी कार्यालय के ठीक सामने हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को महिला थाने लेकर गई.

क्या है पूरा मामला

इस्लामनगर निवासी सविता की बेटी स्वाति का विवाह 17 फरवरी 2025 को अंबाला के बडौली निवासी मंगत से हुआ था. स्वाति का आरोप है कि दहेज और घरेलू कलह के चलते ससुराल पक्ष उसे शादी के दो महीने बाद ही घर से निकाल चुका है. मामला महिला थाने में पहुंचा था और शुक्रवार को दोनों परिवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही बाहर माहौल बिगड़ गया.

"दामाद ने दिया धक्का, सास ने बजाए थप्पड़"

आरोप है कि मंगत ने बातचीत के दौरान स्वाति की मां सविता को धक्का दे दिया, जिससे सास सविता ने गुस्से में दामाद मंगत को कई थप्पड़ जड़ दिए, जिससे विवाद और भड़क गया. कुछ ही पलों में पूरा घटनास्थल हंगामे में बदल गया और पुलिस बीच-बचाव में जुट गए.

पुलिस ने दोनों परिवारों को शांत कराया

मारपीट की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया. सभी संबंधित लोगों को महिला थाने ले जाकर पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार, मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जा रही है, ताकि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके.

सहारनपुर में SSP ऑफिस के बाहर हुई इस घटना ने एक बार पारिवारिक मूल्यों और दहेज की मांग के चलते टूटते वैवाहिक संबंधों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. हैरानी की बात यह है कि काउंसिलिंग के दौरान भी दोनों परिवार अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाए.

