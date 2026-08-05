1 लाख का इनामी फुरकान एनकाउंटर में ढेर, 2014 से पुलिस के लिए बना था सिरदर्द

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श्रवण पंडित/शामली: शामली जनपद के झिझाना थाना क्षेत्र में बाबरी ओर स्क्वाड टीम ने एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया. फुरकान को रगाना गांव के जंगल में घेर लिया गया. जवाबी फायरिंग में फुरकान मारा गया. फुरकान लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और लूट, हत्या, रंगदारी, अपहरण सहित कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था.
चार व्यापारियों पर हत्या की कोशिश का आरोप
शामली पुलिस के अनुसार, फुरकान पर हत्या, लूट और रंगदारी, अपहरण जैसे अपराध के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे. वह लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. चार व्यापारियों की हत्या के आरोप में भी वह वांछित था.
मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य
सूत्रों के मुताबिक, फुरकान साल 2014 में चर्चित कैराना पलायन प्रकरण का मुख्य आरोपी मुकीम काला गैंग का सहयोगी भी माना जाता था. उस पर चार व्यापारियों की हत्या में शामिल होने के भी आरोप था. वह कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है.
पुलिस से घिरा देखकर की फायरिंग
आपको बता दें कि पुलिस को उसके क्षेत्र में होने की सूचना मिली. इसके बाद घेराबंदी की गई. खुद को घिरा देख फुरकान ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
हथियार और कारतूस बरामद
मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस मुठभेड़ को शामली पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. वहीं, मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक हरविंदर नाम का आरक्षी भी गंभीर रूप से घायल है. जबकि आरोपी का एक साथी फरार होने में कामयाब रहा.
सहारनपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन
श्रावण कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान सहारनपुर पुलिस ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए निर्धारित ऊंचाई से अधिक डीजे वाहनों की जांच की. अभियान के दौरान डीजे के ऊपर खड़े लोगों को सुरक्षित नीचे उतरवाया गया और संचालकों से डीजे की ऊंचाई तय मानकों के अनुरूप कराई गई. पुलिस ने डीजे संचालकों और कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान डीजे पर खड़े न हों, सभी सुरक्षा नियमों और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें. सहारनपुर पुलिस ने कहा कि यह अभियान कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित और सकुशल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा.