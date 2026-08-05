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1 लाख का इनामी फुरकान एनकाउंटर में ढेर, 2014 से पुलिस के लिए बना था सिरदर्द

Shamli News: वेस्ट यूपी के कुख्यात बदमाश मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य फुरकान लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था. शामली पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया. उस पर हत्या, लूट और रंगदारी, अपहरण जैसे अपराध के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 05, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:03 PM IST
1 लाख का इनामी फुरकान एनकाउंटर में ढेर, 2014 से पुलिस के लिए बना था सिरदर्द
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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