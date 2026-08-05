1 लाख का इनामी फुरकान एनकाउंटर में ढेर, 2014 से पुलिस के लिए बना था सिरदर्द

सहारनपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन

श्रावण कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान सहारनपुर पुलिस ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए निर्धारित ऊंचाई से अधिक डीजे वाहनों की जांच की. अभियान के दौरान डीजे के ऊपर खड़े लोगों को सुरक्षित नीचे उतरवाया गया और संचालकों से डीजे की ऊंचाई तय मानकों के अनुरूप कराई गई. पुलिस ने डीजे संचालकों और कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान डीजे पर खड़े न हों, सभी सुरक्षा नियमों और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें. सहारनपुर पुलिस ने कहा कि यह अभियान कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित और सकुशल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा.