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श्रवण शर्मा/Shamli Encounter: उत्तर प्रदेश के शामली में कांधला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह खंद्रावली पुलिस चौकी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश मेहताब मारा गया. मुठभेड़ के दौरान कांधला थाने में तैनात दरोगा दीपचंद भी गोली लगने से घायल हो गए हैं. घायल दरोगा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक बदमाश पर 34 गंभीर केस दर्ज थे. मृतक बदमाश कैराना के मोहल्ला आलकलां का रहने वाला था. मुठभेड़ कांधला थाना क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुई.
कहां हुई मुठभेड़
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार तड़के मुखबिर से सूचना मिली थी कि खंद्रावली पुलिस चौकी के पास कुछ बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बाइक सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान मोहल्ला आलकलां निवासी महताब के रूप में हुई.
मृतक बदमाश मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य
मृतक बदमाश 50 हजार का इनामी था और कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था. पुलिस के अनुसार मारा गया बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, गैंगस्टर समेत विभिन्न धाराओं में 34 मुकदमे दर्ज थे. बताया जा रहा है कि वह वर्ष 2017 से सहारनपुर में रह रहा था. मृतक का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई टीमें दबिश दे रही हैं.
पुलिस अधिकारियों का क्या है कहना..
अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है. मृतक बदमाश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया की 34 मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मौके से एक 9 एमएम की एक कार्बाइन, एक पिस्टल कई जिंदा कारतूस ओर आधा दर्जन से ज्यादा धोखे और एक बाइक बरामद की है. वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में एक किसान लूट कर फरार हो रहे बदमाश को पुलिस ने जहां घेराबंदी करते हुए पकड़ने का प्रयास किया था वही जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोलियां चलाई जिसमें पुलिस की गोली लगने से मेहताब घायल हो गया. उपचार के लिए जाते वक्त उसकी मौत हो गई. मृतक बदमाश पर 50000 का इनाम घोषित था.
महिला सिपाही से की थी लूट
पुलिस ने बताया कि महताब ने एक मार्च को पानीपत में तैनात महिला कांस्टेबल से सोने के कुंडल लूटने की वारदात को अंजाम दिया था. । इसके अलावा उसने आदर्श मंडी क्षेत्र में किसानों से लूट की घटना को भी अंजाम दिया था.
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