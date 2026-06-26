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पुलिस मुठभेड़ में मारा गया मुकीम काला गैंग का कुख्यात बदमाश महताब, 50 हजार के इनामी बदमाश पर दर्ज थे 34 गंभीर केस

Shamli Encounter: शामली में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश महताब मारा गया. मारा गया बदमाश लूट, हत्या, डकैती जैसे कई मामलों में फरार चल रहा था.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 26, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:16 AM IST
पुलिस मुठभेड़ में मारा गया मुकीम काला गैंग का कुख्यात बदमाश महताब, 50 हजार के इनामी बदमाश पर दर्ज थे 34 गंभीर केस
Image Credit: Shamli encounterSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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