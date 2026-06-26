पुलिस अधिकारियों का क्या है कहना..

अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है. मृतक बदमाश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया की 34 मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने एनकाउंटर के बाद मौके से एक 9 एमएम की एक कार्बाइन, एक पिस्टल कई जिंदा कारतूस ओर आधा दर्जन से ज्यादा धोखे और एक बाइक बरामद की है. वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में एक किसान लूट कर फरार हो रहे बदमाश को पुलिस ने जहां घेराबंदी करते हुए पकड़ने का प्रयास किया था वही जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोलियां चलाई जिसमें पुलिस की गोली लगने से मेहताब घायल हो गया. उपचार के लिए जाते वक्त उसकी मौत हो गई. मृतक बदमाश पर 50000 का इनाम घोषित था.