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शाहजहांपुर में धार्मिक भावनाओं पर विवाद, रील बनी वजह, युवकों से मंगवाई गई माफी

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर बनाई गई एक रील ने गांव का माहौल तनावपूर्ण कर दिया. 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:34 PM IST
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Shahjahanpur viral reel case
Shahjahanpur viral reel case

शिव कुमार/शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सोशल मीडिया पर बनाई गई एक रील को लेकर विवाद खड़ा हो गया. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने हिंदू देवताओं पर एआई के माध्यम से रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी फैल गई.  सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गांव पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने दो युवकों को पकड़कर बजरंगबली की मूर्ति के सामने ले जाकर उनसे माफी मंगवाई.

कहां की है ये घटना?
बताया जा रहा है कि निगोही थाना क्षेत्र के चौढ़ेरा-चौढ़ेरी गांव में तीन मुस्लिम युवकों ने हिंदू देवताओं पर एआई के जरिए एक रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जैसे ही यह वीडियो लोगों तक पहुंचा, हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश फैल गया.

 धार्मिक भावनाओं पर विवाद
गुस्साए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांव पहुंच गए और दो युवकों को पकड़कर उन्हें बजरंगबली की मूर्ति के सामने ले जाया गया. वहां उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई. युवकों को कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाई गई, साथ ही 'जय श्री राम' के नारे भी लगवाए गए. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई.

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युवकों से मंगवाई गई माफी
स्थानीय लोगों के अनुसार, युवकों से मूर्ति के चरण स्पर्श कराकर माफी दिलवाई गई और उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया पर बनाई जाने वाली सामग्री कितनी जिम्मेदारी के साथ साझा की जानी चाहिए. छोटी सी लापरवाही भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है. 

घटना के दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. बाद में संगठन के लोगों ने युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया. यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, इस घटना को लेकर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. 

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