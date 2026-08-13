/मुजफ्फरनगर 2013 दंगों में कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान और सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों को बड़ी राहत

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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में राज्य मंत्री, सांसद, MLC, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों समेत 25 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. शासन के आदेश पर MP/MLA विशेष कोर्ट ने मुकदमा वापस ले लिया है. मंत्री कपिल देव, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, संजीव बालियान, सुरेश राणा समेत 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन का आरोप लगा था.
यह है 13 साल पुराना मामला
दरअसल, मुजफ्फरनगर में 2013 में कवाल गांव में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद माहौल गरमा गया था. दोनों युवकों की हत्या के खिलाफ 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान में शोकसभा और पंचायत आयोजित हुई थी. इसमें पुलिस की ओर से तत्कालीन सिखेड़ा थाना प्रभारी चरण सिंह यादव की ओर से 25 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया था. 13 साल तक मुकदमा चलने के बाद अब मुकदमा वापस ले लिया है.
विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दी राहत
बचाव पक्ष के वकील श्यामवीर सिंह और बिजेंद्र मलिक ने बताया कि सरकार की ओर से पहले इन मामलों को खत्म करने के आदेश दिए गए थे. सरकार के आदेश के तहत मुजफ्फरनगर के डीएम की ओर से अभियोजन अधिकारी को मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र दिया. इसके बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट एसीजेएम फर्स्ट देवेंद्र सिंह फौजदार ने इसे स्वीकार कर लिया है. उन्होंने 31 जुलाई 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान में हुई पंचायत से जुड़े मुकदमे को वापस लेने का आदेश जारी किया है.
25 लोगों को बनाया गया था आरोपी
बता दें कि मामले में वर्तमान राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, वर्तमान सपा सांसद हरेंद्र मलिक और एलएलसी अशोक कटारिया, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, स्वामी नरसिंहानंद उर्फ दीपक त्यागी, साध्वी प्राची और चेयरमैन श्याम पाल समेत कुल 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में नामजद सभी आरोपियों को कानूनी राहत मिल गई है.
धारा 144 लागू होने के बाद आयोजित हुई थी पंचायत
वहीं, जिला प्रशासन का तर्क था कि सचिन और गौरव की हत्या के बाद धारा 144 लागू कर दी गई थी. कवाल गांव से पांच किलोमीटर के क्षेत्र में कोई जनसभा या शोक सभा का आयोजन करने पर रोक थी. इसके बाद नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज में शोकसभा और पंचायत का आयोजन किया गया था. इसमें सरकार काम में बाधा डालने समेत कई अन्य धाराओं में इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.