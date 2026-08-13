Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /सहारनपुर
  • /मुजफ्फरनगर 2013 दंगों में कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान और सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों को बड़ी राहत

मुजफ्फरनगर 2013 दंगों में कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान और सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों को बड़ी राहत

Muzaffarnagar News: राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, वर्तमान सपा सांसद हरेंद्र मलिक और MLC अशोक कटारिया, सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.

Written ByANKIT MITTALEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 13, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:42 PM IST
मुजफ्फरनगर 2013 दंगों में कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान और सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों को बड़ी राहत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

ANKIT MITTAL

ANKIT MITTAL

अंकित मित्तल 2016 से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ज़ी न्यज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने 2011 से जनपद स्तरीय चैनलों में काम करने के बाद महुआ न्यूज़ व फॉक्स न्यूज चैनल में काम किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
10 दिन की रेकी, 30 मिनट में 16 लाख की चोरी... बहन की शादी के लिए भाई बना चोर
2
3
4
5