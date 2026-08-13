/मुजफ्फरनगर 2013 दंगों में कोर्ट का बड़ा फैसला, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान और सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों को बड़ी राहत

विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दी राहत

बचाव पक्ष के वकील श्यामवीर सिंह और बिजेंद्र मलिक ने बताया कि सरकार की ओर से पहले इन मामलों को खत्म करने के आदेश दिए गए थे. सरकार के आदेश के तहत मुजफ्फरनगर के डीएम की ओर से अभियोजन अधिकारी को मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र दिया. इसके बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट एसीजेएम फर्स्ट देवेंद्र सिंह फौजदार ने इसे स्वीकार कर लिया है. उन्होंने 31 जुलाई 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान में हुई पंचायत से जुड़े मुकदमे को वापस लेने का आदेश जारी किया है.