मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र में रविवार को एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार टक्कर में दंपति समेत उनके पुत्र की कुचलकर मौत हो गई. पिता-पुत्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. यह हादसा केलावड़ा-फलावदा मार्ग पर स्थित एक सरकारी ट्यूबवेल के पास हुई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है.

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम छछरपुर निवासी मोहर (58) अपनी पत्नी महेंद्री (55) और बेट सोनू (24) के साथ मोटरसाइकिल से फलावदा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही ईट से भरी ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े और उसी समय ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आ गए.घटना की सूचना मिलते ही थाना खतौली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खतौली में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राजकुमार और उनके पुत्र सोनू को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल महेंद्री को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई.

परिवार में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना खतौली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार से आ रही स्कार्पियो गाड़ी आगे चल रहे मिनी ट्रक से जा भिडी

यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार और मिनी ट्रक की भिडंत हो गई. प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक स्कार्पियो चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था. गौराव जादौन कार चला रहा था. गौरव खुर्जा के अरनिया का पूर्व ब्लाक प्रमुख है. बराबर सीट पर गौरव ब्लॉक प्रमुख का बेटा बैठा हुआ था. इस हादसे के बाद बेटा गाड़ी में बुरी तरह फंस गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर ने पुलिस कर्मियों और राहगीरों की मदद से गंभीर रूप से घायल बेटे को अथक प्रयास के बाद गाड़ी से बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल दोनों पिता पुत्र को हायर सेंटर रेफर किया गया है. ये घटना बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने की है.

गुरुग्राम में पति ने पत्नी और 4 बच्चों को जहर देकर उजाड़ी अपनी ही दुनिया, खुद भी जान देने की कोशिश, मुरादाबाद का रहने वाला था परिवार

आरोपी को पकड़ने के लिए रिश्तेदारों को उठाना गैरकानूनी, पुलिस की दबंगई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!