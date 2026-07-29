बेटियों की पढ़ाई के लिए चेयरमैन जहीर फारुकी ने दान में दी 8 बीघे जमीन, पुरकाजी में आस लगाए बैठे हैं अभिभावक

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Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में नगर पंचायत चेयरमैन ने मिसाल पेश की है. पुरकाजी नगर पंचायत के निर्दलीय चेयरमैन जहीर फारुकी ने अपनी 3 करोड़ रुपये कीमत की 8 बीघे जमीन को दान कर दी है. उन्होंने अपनी यह जमीन सरकारी स्कूल बनाने के लिए सरकार को दान में दी है. अब उनकी इस जमीन में बेटियों के लिए 12वीं तक का सरकारी स्कूल बनाया जाएगा.
चेयरमैन खुद आगे आए
मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत के निर्दलीय चेयरमैन जहीर फारुकी के मुताबिक, उत्तराखंड बॉर्डर के बाद ये पहला कस्बा पुरकाजी है, जिसमें आजादी के बाद कोई भी इंटर तक का सरकारी स्कूल नहीं है. बेटियों के लिए 12वीं तक सरकारी स्कूल की मांग लंबे समय से हो रही थी. स्कूल बनवाने के लिए चेयरमैन जहीर फारुकी ने मुजफ्फरनगर से लेकर राजधानी लखनऊ तक कई बार चक्कर लगा चुके हैं. हालांकि अब तक स्कूल नहीं बन सका.
स्कूल बनवाने के लिए 8 बीघे जमीन दी
इसके बाद बेटियों की परेशानी को देखते हुए अपनी 3 करोड़ रुपये कीमत की 8 बीघा जमीन सरकारी स्कूल बनाने के लिए सरकार को दान दे दी है. चेयरमैन जहीर फारुकी का कहना है कि सरकार को जमीन दान दिए 1 साल पूरा हो गया है. हालांकि, अब तक उस जमीन पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव तक पास नहीं हो पाया है. बेटियों के लिए स्कूल बनवाने के लिए चेयरमैन ने अफसरों के दफ्तर के चक्कर भी लगा रहे हैं. हालांकि, अभी तक शासन द्वारा संस्तुति नहीं की गई है.
दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में दान दी थी जमीन
चेयरमैन जहीर फारुकी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही सबसे पहले अपनी 8 बीघा भूमि दान की और उसके बाद स्कूल बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा. मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी द्वारा भी जिला विद्यालय निरीक्षक से जांच कराकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है. अब पुरकाजी की जनता को इंतजार है, कब सरकार यहां पर बेटियों के लिए स्कूल बनवाती है.
स्थानीय लोगों ने क्या कहा?
पुरकाजी के लोगों का कहना है कि आसपास बेटियों की पढ़ाई के लिए 12वीं तक का स्कूल नहीं है. ऐसे में कई लड़कियां पढ़ाई करने से वंचित रह जा रही हैं. सरकारी स्कूल दूर होने की वजह से घर वाले भी बेटियों को अकेले भेजने से डरते हैं. स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द से जल्द बालिका इंटर कॉलेज बनवाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि तभी सरकार की बेटी पढ़ाओ—बेटी बढ़ाओ मुहिम सफल साबित हो पाएगी.