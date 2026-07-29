बेटियों की पढ़ाई के लिए चेयरमैन जहीर फारुकी ने दान में दी 8 बीघे जमीन, पुरकाजी में आस लगाए बैठे हैं अभिभावक

स्कूल बनवाने के लिए 8 बीघे जमीन दी

इसके बाद बेटियों की परेशानी को देखते हुए अपनी 3 करोड़ रुपये कीमत की 8 बीघा जमीन सरकारी स्कूल बनाने के लिए सरकार को दान दे दी है. चेयरमैन जहीर फारुकी का कहना है कि सरकार को जमीन दान दिए 1 साल पूरा हो गया है. हालांकि, अब तक उस जमीन पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव तक पास नहीं हो पाया है. बेटियों के लिए स्कूल बनवाने के लिए चेयरमैन ने अफसरों के दफ्तर के चक्कर भी लगा रहे हैं. हालांकि, अभी तक शासन द्वारा संस्तुति नहीं की गई है.