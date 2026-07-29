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बेटियों की पढ़ाई के लिए चेयरमैन जहीर फारुकी ने दान में दी 8 बीघे जमीन, पुरकाजी में आस लगाए बैठे हैं अभिभावक

Muzaffarnagar News: पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारुकी ने अपनी 8 बीघे जमीन सरकार को दान में दे दी है ताकि बेटियों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल बन सके. एक साल बाद भी लोग आस लगाए बैठे हैं.

Written ByANKIT MITTAL
Published: Jul 29, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:15 PM IST
बेटियों की पढ़ाई के लिए चेयरमैन जहीर फारुकी ने दान में दी 8 बीघे जमीन, पुरकाजी में आस लगाए बैठे हैं अभिभावक

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ANKIT MITTAL

ANKIT MITTAL

अंकित मित्तल 2016 से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ज़ी न्यज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने 2011 से जनपद स्तरीय चैनलों में काम करने के बाद महुआ न्यूज़ व फॉक्स न्यूज चैनल में काम किया है.

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