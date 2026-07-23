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शिक्षिका ने लगाया चोरी का आरोप, 11 साल की मासूम ने दे दी अपनी जान; हैरान कर देगा मुजफ्फरनगर का ये मामला!

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के पचेंडा कला गांव में एक मासूम ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है. आरोप है कि 11 वर्षीय मासूम पर उसके टीचर्स ने 10 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया था. जिसकी वजह से अन्य स्टूडेंट्स के सामने बच्ची को फटकार लगाई, मारपीट की और कथित रूप से अपमानित किया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 23, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:08 AM IST
शिक्षिका ने लगाया चोरी का आरोप, 11 साल की मासूम ने दे दी अपनी जान; हैरान कर देगा मुजफ्फरनगर का ये मामला!
Image Credit: Muzaffarnagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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