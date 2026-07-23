शिक्षिका ने लगाया चोरी का आरोप, 11 साल की मासूम ने दे दी अपनी जान; हैरान कर देगा मुजफ्फरनगर का ये मामला!

Muzaffarnagar News/अंकित मित्तल: मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां पचेंडा कला गांव में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपनी जान दे दी है. बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय आयुषी पर शिक्षकों ने चोरी करने का आरोप लगाया था. जिससे आहत होकर मासूम ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतक छात्रा के परिजनों ने स्कूल के एक शिक्षक और एक शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बच्ची को महज 10 रुपये मिले थे. इस घटना के बाद चोरी का आरोपी लगाकर पूरी क्लास के सामने डांटा, पीटा और अपमानित किया गया.