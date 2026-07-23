शिक्षिका ने लगाया चोरी का आरोप, 11 साल की मासूम ने दे दी अपनी जान; हैरान कर देगा मुजफ्फरनगर का ये मामला!

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Muzaffarnagar News/अंकित मित्तल: मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां पचेंडा कला गांव में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपनी जान दे दी है. बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय आयुषी पर शिक्षकों ने चोरी करने का आरोप लगाया था. जिससे आहत होकर मासूम ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतक छात्रा के परिजनों ने स्कूल के एक शिक्षक और एक शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बच्ची को महज 10 रुपये मिले थे. इस घटना के बाद चोरी का आरोपी लगाकर पूरी क्लास के सामने डांटा, पीटा और अपमानित किया गया.
शिक्षिका ने लगाया था चोरी का आरोप
उनका आरोप है कि इसी मानसिक आघात के चलते छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या का कदम उठा लिया. दरअसल, यह मामला पचेंडा कला का है. जहां गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली चौथी कक्षा की छात्रा आयुषी रोज की तरह बुधवार सुबह स्कूल गई थी. जहां स्कूल के क्लासरूम में उसे 10 रुपये मिले, लेकिन आरोप है कि इसी बात को लेकर एक शिक्षिका ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया. इसके बाद एक शिक्षक और शिक्षिका ने अन्य स्टूडेंट्स के सामने बच्ची को फटकार लगाई, मारपीट की और कथित रूप से अपमानित किया.
मासूम ने फांसी लगाकर दी जान
मृतक छात्रा के परिजनों के मुताबिक, घटना से आहत छात्रा दोपहर करीब एक बजे रोती हुई घर लौटी और काफी देर तक गुमसुम बैठी रही. कुछ समय बाद छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. जब परिवार के लोगों की नजर उस पर पड़ी तो घर में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. वहीं घटना की सूचना मिलते ही नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
आरोपों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
मृतका के पिता अशोक राजपूत ने कहा कि उनकी बेटी ने कोई चोरी नहीं की थी. केवल 10 रुपये मिलने की बात पर उसे पूरी कक्षा के सामने अपमानित किया गया, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में आ गई और यह कदम उठा लिया. उन्होंने संबंधित शिक्षक और शिक्षिका के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में अभी पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है. हालांकि, पुलिस परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पड़ताल कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है.
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