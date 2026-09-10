/आजादी के 77 साल बाद भी ऐसा जुल्म! कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज में खाली हुई जेब, 100 रुपये के लिए दलित परिवार से पूरे गांव ने मोड़ा मुंह

राज्य चुनें
Muzaffarnagar Dalit Family Boycott/ अंकित मित्तल: आजादी के सात दशक बाद भी समाज में सामाजिक बहिष्कार जैसी कुप्रथाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मात्र 100 रुपये का मासिक चंदा न दे पाने पर एक गरीब दलित परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया गया. घटना छपार थाना क्षेत्र के गांव खुड्डा खानपुर की है. आर्थिक तंगी से जूझ रहे पीड़ित परिवार ने अब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.
कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज से बिगड़ी आर्थिक स्थिति
पीड़ित परिवार का कहना है कि खुड्डा खानपुर उनका पैतृक गांव है. गांव में संत रविदास मंदिर के रख-रखाव के लिए हर महीने हर परिवार से 100 रुपये चंदा लिया जाता है. पीड़ित के अनुसार, उनके बेटे को ब्लड कैंसर है और उसका इलाज चंडीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है. इलाज में भारी भरकम धनराशि खर्च होता है. जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है, जिसके चलते वे इस बार मंदिर का चंदा देने में असमर्थ रहे.
पंचायत ने सुनाया अमानवीय फरमान
चंदा न मिलने पर गांव के कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में पंचायत बुलाई. पंचायत में सर्वसम्मति से फरमान सुनाया गया कि चंदा न देने वाले इस परिवार का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. इतना ही नहीं, पंचायत ने यह चेतावनी भी दी कि अगर गांव का कोई भी व्यक्ति इस परिवार की मदद करेगा या उनसे बातचीत करेगा, तो उस पर 500 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा.
इस फरमान के बाद पिछले एक महीने से पीड़ित परिवार का दुकान से सामान लेना, लोगों से बातचीत करना और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना बंद है. परिवार में चार छोटे बच्चे हैं और वे सभी इस समय मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं.
प्रशासनिक अनदेखी से बढ़ा दर्द
पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद वे न्याय की उम्मीद में छपार थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से न लेते हुए उन्हें टरका दिया. अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई राहत नहीं मिली, तो पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई. उधर, जब गांव के कुछ लोगों और मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों से बात की गई, तो उन्होंने यह बात स्वीकार की कि चंदा न देने के कारण ही पंचायत में बहिष्कार का फैसला लिया गया था.
सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है.