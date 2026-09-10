/आजादी के 77 साल बाद भी ऐसा जुल्म! कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज में खाली हुई जेब, 100 रुपये के लिए दलित परिवार से पूरे गांव ने मोड़ा मुंह

प्रशासनिक अनदेखी से बढ़ा दर्द

पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद वे न्याय की उम्मीद में छपार थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से न लेते हुए उन्हें टरका दिया. अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई राहत नहीं मिली, तो पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई. उधर, जब गांव के कुछ लोगों और मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों से बात की गई, तो उन्होंने यह बात स्वीकार की कि चंदा न देने के कारण ही पंचायत में बहिष्कार का फैसला लिया गया था.