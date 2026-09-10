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आजादी के 77 साल बाद भी ऐसा जुल्म! कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज में खाली हुई जेब, 100 रुपये के लिए दलित परिवार से पूरे गांव ने मोड़ा मुंह

Muzaffarnagar Dalit Family Boycott: मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में सिर्फ 100 रुपये का मासिक चंदा न दे पाने पर एक गरीब दलित परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया गया. इतना ही नहीं, पंचायत ने यह फरमान भी सुनाया कि अगर किसी ने उस परिवार की मदद की या साथ दिया तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 10, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:10 AM IST
आजादी के 77 साल बाद भी ऐसा जुल्म! कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज में खाली हुई जेब, 100 रुपये के लिए दलित परिवार से पूरे गांव ने मोड़ा मुंह
Image Credit: Muzaffarnagar Dalit Family Boycott

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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