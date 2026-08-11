न जाम, न गंदगी… कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर का ‘फुलप्रूफ’ इंतजाम, पूरा प्रशासन दिखा सक्रिय

खाद्य विभाग की सक्रियता से ओवररेटिंग पर लगा ब्रेक

कांवड़ यात्रा के दौरान होटल-ढाबों पर खाद्य पदार्थों की कीमत और गुणवत्ता को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार खाद्य विभाग की टीमों ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया. कांवड़ मार्ग पर मौजूद होटल, ढाबों और खाद्य सामग्री की दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा कराई गई, जिससे कीमतों को लेकर विवाद की कोई गुंजाइश न रहे. दुकानों पर QR कोड के जरिए नाम और पहचान की व्यवस्था ने भी पारदर्शिता बढ़ाई. इसका असर यह रहा कि इस बार ओवररेटिंग की शिकायतें सामने नहीं आईं और न ही किसी कांवड़िये के भोजन के कारण फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर स्थिति सामने आई. यानी खाद्य विभाग की सक्रियता ने यात्रा के दौरान होने वाले एक बड़े विवाद की आशंका को पहले ही खत्म कर दिया.