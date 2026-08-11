न जाम, न गंदगी… कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर का ‘फुलप्रूफ’ इंतजाम, पूरा प्रशासन दिखा सक्रिय

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Muzaffarnagar News: श्रावण मास की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा अब सकुशल संपन्न होने की ओर अग्रसर है. लाखों शिवभक्तों की आस्था से जुड़ी इस यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने में जहां पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाई. वहीं, इस बार जिले के दूसरे विभागों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशन में खाद्य, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत समेत तमाम विभाग पूरे कांवड़ मार्ग पर सक्रिय नजर आए. यही वजह रही कि जिन व्यवस्थाओं को लेकर पिछली कांवड़ यात्राओं में अक्सर शिकायतें और विवाद सामने आते थे, इस बार उन पर काफी हद तक अंकुश लगा रहा.
पुलिस की मुस्तैदी से पहली बार कांवड़ यात्रा में जाम मुक्त रहा जनपद
एसएसपी संजय वर्मा द्वारा पुरे जनपद को जोन मे बांट दिया था, जिसमें शहरी क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा एसपी सिटी अमृत जैन पर था तो वहीं देहात क्षेत्र और नहर पटरी मार्ग को एसपी देहात अक्षय संजय देख रहे थे. वहीं, एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे को शहर को यात्रा के दौरान जाम मुक्त बनाने का जिम्मा दिया गया था. जिस भी अधिकारी को जो भी जिम्मेदारी दी गयी थी, उसपर उसने खरा उतरने का कार्य किया और शहर से लेकर देहात तक यात्रा के दौरान कोई भी घटना दुर्घटना देखने को नहीं मिली.
खाद्य विभाग की सक्रियता से ओवररेटिंग पर लगा ब्रेक
कांवड़ यात्रा के दौरान होटल-ढाबों पर खाद्य पदार्थों की कीमत और गुणवत्ता को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार खाद्य विभाग की टीमों ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया. कांवड़ मार्ग पर मौजूद होटल, ढाबों और खाद्य सामग्री की दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा कराई गई, जिससे कीमतों को लेकर विवाद की कोई गुंजाइश न रहे. दुकानों पर QR कोड के जरिए नाम और पहचान की व्यवस्था ने भी पारदर्शिता बढ़ाई. इसका असर यह रहा कि इस बार ओवररेटिंग की शिकायतें सामने नहीं आईं और न ही किसी कांवड़िये के भोजन के कारण फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर स्थिति सामने आई. यानी खाद्य विभाग की सक्रियता ने यात्रा के दौरान होने वाले एक बड़े विवाद की आशंका को पहले ही खत्म कर दिया.
हर 500 कदम पर स्वास्थ्य विभाग का सुरक्षा कवच
कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट रहा. कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह चिकित्सा कैंप लगाए गए और करीब हर 500 कदम पर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी कांवड़िये की तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके. स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लगातार कैंपों में मौजूद रहकर शिवभक्तों को प्राथमिक उपचार और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं. एक महिला कांवड़ियां का रास्ते में प्रसव पीड़ा होने के बाद तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां महिला ने दो जुड़वा बच्चो को जन्म दिया.
सफाई व्यवस्था ने भी बदली कांवड़ मार्ग की तस्वीर
कांवड़ मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच सफाई व्यवस्था बड़ी चुनौती होती है. इस बार नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत की टीमें लगातार मैदान में डटी रहीं. कांवड़ मार्ग पर होने वाली गंदगी को करीब हर 40 मिनट में साफ कराया गया, जबकि रात के समय भी सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई. इससे कांवड़ मार्ग पर गंदगी का ढेर नहीं लगने दिया गया. वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह अस्थायी शौचालय बनाए गए. इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थायी शौचालयों की व्यवस्था भी की गई, जिससे खुले में गंदगी फैलने की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण रहा.
बिजली विभाग ने दिन-रात किया काम
कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत व्यवस्था भी बेहद महत्वपूर्ण रहती है. पिछले वर्षों में करंट की चपेट में आने से हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार विद्युत विभाग ने पहले से ही सुरक्षा को प्राथमिकता दी. कांवड़ मार्ग पर बिजली के खंभों, तारों और लाइनों को सुरक्षित करने के साथ-साथ दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई. विभागीय कर्मचारी दिन-रात काम करते नजर आए. कोशिश रही कि कांवड़ मार्ग पर पर्याप्त रोशनी और निर्बाध विद्युत व्यवस्था बनी रहे तथा किसी भी तरह का हादसा न हो.
इस बार सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा प्रशासन दिखा ‘ऑन ग्राउंड’
दरअसल, कांवड़ यात्रा जैसी विशाल व्यवस्था केवल पुलिस के भरोसे संभव नहीं होती. इस बार मुज़फ्फरनगर प्रशासन ने इसी सोच के साथ सभी विभागों को जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारा. पुलिस की सुरक्षा, खाद्य विभाग की निगरानी, स्वास्थ्य विभाग की तत्परता, निकायों की सफाई और विद्युत विभाग की सक्रियता—इन सभी ने मिलकर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को मजबूत किया. यही वजह रही कि इस बार उन छोटी-छोटी अव्यवस्थाओं और शिकायतों ने बड़ा रूप नहीं लिया, जो पूर्व की यात्राओं में विवाद का कारण बनती थीं.