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न जाम, न गंदगी… कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर का ‘फुलप्रूफ’ इंतजाम, पूरा प्रशासन दिखा सक्रिय

Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन सक्रिय नजर आया. यही वजह रही कि पहली बार कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में जाम नहीं लगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 11, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:15 PM IST
न जाम, न गंदगी… कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर का ‘फुलप्रूफ’ इंतजाम, पूरा प्रशासन दिखा सक्रिय
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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