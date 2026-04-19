15 साल की नौकरी का 'इनाम' जबरन धर्मांतरण! मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक को जबरन नमाज पढ़ाया

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया, जब एक हिन्दू युवक का जबरन धर्मांतरण कराकर नमाज पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त करवाई करने की मांग करते हुए ये चेतावनी दी कि जल्दी ही अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन के लोग इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे. इस पर पुलिस ने आनन फानन में इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए.

यह है पूरा मामला

दरसअल, बताया जा रहा है कि हरिद्वार निवासी राकेश शर्मा नाम का एक युवक पिछले तकरीबन 15 सालों से भोपा थाना क्षेत्र के भैकारेडी गांव में अफसर नाम के व्यक्ति के घर रहकर घरेलू काम करता आ रहा था. आरोप है कि कुछ दिन पूर्व अफसर ने पीड़ित युवक राकेश का धर्मांतरण कराकर उसे नमाज पढ़ते हुए जबरन गाय का मांस भी खिलाया था. इस दौरान पीड़ित युवक राकेश शर्मा की मस्जिद में नमाज पढ़ने की कुछ वीडियो भी अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

थाने का घेराव कर प्रदर्शन

इसके बाद हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शनिवार रात भोपा थाने में जाकर पुलिस का घेराव करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की. इस दौरान जब कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के सामने पीड़ित युवक से बातचीत की गई और उन वायरल वीडियो को पुलिस को दिखाया गया तो इस मामले में पुलिस ने भी तुरंत आनन फानन में आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

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हिंदू संघर्ष समिति ने दी चेतावनी

बता दें कि इस मामले को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ये चेतावनी भी दी है कि जिन लोगों के घर पीड़ित युवक राकेश शर्मा रह रहा था और जिस मौलाना ने ये धर्म परिवर्तन कराया है अगर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे. हिंदू संघर्ष समिति के लोगों ने आरोप लगाया है कि विदेश से फंडिंग कर मुजफ्फरनगर में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का षड्यंत्र चल रहा है.

आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि भोपा थाना के भोकारेडी गांव में एक मामला एक अफसर नाम के व्यक्ति के यहां एक लड़का 15 साल से काम कर रहा था. धर्मांतरण की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.