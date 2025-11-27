31 लाख रुपये लौटाए....दहेज देखते ही दूल्हे ने जोड़ लिए हाथ, मुजफ्फरनगर के अवधेश ने पेश की मिसाल

Muzaffarnagar News: समाज में दहेज लोभियों के आए दिन अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं. इसमें दहेज की मांग करते हुए या तो बहू बेटियों की हत्या कर दी जाती है या फिर मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन इस समाज में एक चेहरा ऐसा भी है जिसने दहेज की भारी भरकम रकम को ठुकरा कर एक बड़ी मिसाल पेश की है.

मुजफ्फरनगर के दूल्हे ने पेश की मिसाल

जी हां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बुढाना तहसील के नगवा गांव निवासी अवधेश राणा की, जिसने दहेज में मिलने जा रही 31 लाख रुपये की भारी भरकम रकम को हाथ जोड़कर वापस लौटा दिया. दूल्हे की इस मिसाल को बारात में आए सभी मेहमानों ने तालियां बजाकर खूब सरहाया.

दहेज के 31 लाख रुपये वापस किए

दरअसल, अवधेश राणा की शादी शहाबुद्दीनपुर गांव निवासी अदिति सिंह के साथ नगर के एक बैंकट हॉल में 22 नवंबर को संपन्न हुई थी. इस शादी समारोह में लड़की पक्ष के लोग दूल्हे अवधेश राणा को गोरा तिलक के दौरान दहेज रूप में 31 लाख रुपये की रकम देने के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन सभी मेहमानों के बीच दूल्हे अवधेश राणा ने हाथ जोड़कर इस रकम को वापस लौटा दिया था. इसके बाद से दूल्हे की ये मिसाल जनपद में जहां चर्चा का विषय बनी हुई है तो वहीं दहेज लोभियों के मुंह पर भी ये एक करारा तमाचा है.

कोरोना में पिता की हो गई थी मौत

बता दें कि दुल्हन अदिति की मां सीमा की शादी रंखण्डी गांव में सुनील नामक व्यक्ति के साथ हुई थी जिनके अदिति और अनुभव राणा दो बच्चे थे. कोरोना काल में अदिति के पिता सुनील की मौत हो गई थी. इसके बाद से अदिति और उसका भाई अभिनव राणा शहाबुद्दीनपुर गांव निवासी अपने नाना सुखपाल के यहां रह रहे थे. इसी बीच अदिति ने एमएससी की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की. जिसके बाद नाना सुखपाल ने उसका विवाह बुढ़ाना के अवधेश राणा के साथ तय कर दिया था.

दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए

दूल्हा अवधेश राणा का कहना है कि नगवा के रहने वाले हैं. मेरी शादी मुजफ्फरनगर के शहाबुद्दीनपुर में हुई थी और वह लोग 31 लाख रुपये दे रहे थे. दहेज में तो हमने वह वापस कर दिए क्योंकि हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं. दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए.

