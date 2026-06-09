क्या बोले हिन्दू रक्षा दल के युवा जिलाध्यक्ष?

अपने साथियों के साथ ढाबे पर लगे बोर्ड और होर्डिंग हटाने वाले हिन्दू रक्षा दल के युवा जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा का कहना है कि हाईवे पर एक होटल है श्री बद्री विशाल के नाम से उसके नीचे उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था किंग चिकन कॉर्नर का तो हमें उसमें जो बुरा लगा हमारे जो आराध्या हैं श्री बद्री विशाल जी उनके नाम पर यह चिकन बेच रहे हैं और उनके फोटो लग रहे थे. चिकन कॉर्नर पर सारी चीज लगी हुई थी तो हमें उसकी सूचना मिली थी.