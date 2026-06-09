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दिल्ली-दून हाईवे पर नाम-पहचान का विवाद, इधर श्री बद्री विशाल भोजनालय, उधर नॉनवेज ढाबा...हिंदू संगठनों ने बोर्ड उखाड़कर फूंके

Muzaffarnagar News: आगामी कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबों की पहचान को लेकर बवाल शुरू हो गया है. दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे-58 स्थित एक होटल में अलग-अलग नामों से संचालित नॉनवेज ढाबा और कन्फेक्शनरी को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया. आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने होटल पर लगे बोर्ड और फ्लेक्स उतारकर आग के हवाले कर दिए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 09, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:23 AM IST
दिल्ली-दून हाईवे पर नाम-पहचान का विवाद, इधर श्री बद्री विशाल भोजनालय, उधर नॉनवेज ढाबा...हिंदू संगठनों ने बोर्ड उखाड़कर फूंके
Image Credit: Muzaffarnagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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