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Muzaffarnagar News/ अंकित मित्तल: कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही कांवड़ मार्ग पर दुकानों, ढाबों और होटलों की पहचान को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है. मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर सिसौना गांव के पास स्थित एक होटल उस वक्त विवादों में आ गया, जब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए.
हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा
कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एक ही परिसर में एक ओर 'किंग चिकन कॉर्नर' नाम से नॉनवेज ढाबा चल रहा है, जबकि उसी परिसर में 'श्री बद्री विशाल भोजनालय' और 'श्री बद्री विशाल कन्फेक्शनरी' के नाम भी प्रदर्शित किए (बोर्ड लगाए) गए हैं. इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और होटल पर लगे चिकन कॉर्नर के बोर्ड व फ्लेक्स को हटाकर आग के हवाले कर दिया.
मामले पर क्या बोले होटल मालिक?
होटल मालिक नरेश कुमार का कहना है कि उन्होंने परिसर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, जहां आजाद नाम का युवक 'किंग चिकन कॉर्नर' संचालित करता है. जबकि 'श्री बद्री विशाल कन्फेक्शनरी' उनका खुद का कारोबार है. उनका आरोप है कि बिना पूरी जानकारी लिए कार्यकर्ताओं ने बोर्ड तोड़ दिए और कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की भी की, जिससे उन्हें करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ है.
क्या बोले नॉनवेज ढाबा चलाने वाले आजाद?
वहीं होटल को किराए पर लेकर नॉनवेज ढाबा चला रहे आजाद चौधरी का कहना है कि उनका कांवड़ यात्रा से पहले ही कारोबार बंद करने का समझौता पहले से तय था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में बोर्ड हटाकर जला दिए गए और उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई. उनका कहना है कि कुछ ही दिनों बाद वह खुद होटल खाली करने वाले थे.
प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
दूसरी तरफ हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक नरेंद्र पंवार उर्फ साधु गुर्जर ने इस मामले को धार्मिक आस्था से जुड़ा बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कांवड़ मार्ग पर नाम और पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति समाप्त नहीं की गई तो कांवड़ यात्रा से पहले व्यापक अभियान चलाया जाएगा.
क्या बोले हिन्दू रक्षा दल के युवा जिलाध्यक्ष?
अपने साथियों के साथ ढाबे पर लगे बोर्ड और होर्डिंग हटाने वाले हिन्दू रक्षा दल के युवा जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा का कहना है कि हाईवे पर एक होटल है श्री बद्री विशाल के नाम से उसके नीचे उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था किंग चिकन कॉर्नर का तो हमें उसमें जो बुरा लगा हमारे जो आराध्या हैं श्री बद्री विशाल जी उनके नाम पर यह चिकन बेच रहे हैं और उनके फोटो लग रहे थे. चिकन कॉर्नर पर सारी चीज लगी हुई थी तो हमें उसकी सूचना मिली थी.
पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी जुटाकर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.