/पग-पग पर दर्द... फिर भी नहीं रुके कदम! नकली पैर से हरिद्वार से दिल्ली की कांवड़ यात्रा कर रहा ये शिवभक्त, जज्बा देख भावुक हुए लोग

2014 में सड़क हादसे में खो चुके हैं दाहिना पैर

कभी पेशे से ड्राइवर रहे मुकेश ठाकुर वर्ष 2014 में हुए एक सड़क हादसे में अपना दाहिना पैर खो बैठे थे. हादसे के बाद उन्हें कृत्रिम पैर लगवाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी. अब वही मुकेश बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था के साथ कृत्रिम पैर के सहारे सैकड़ों किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर रहे हैं. शिव चौक पर पहुंचे मुकेश ठाकुर की पीठ पर एक विशेष संदेश वाला बोर्ड भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा. इस संदेश के माध्यम से उन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा उस मां के त्याग और ममता को समर्पित की है, जिसने जबलपुर क्रूज हादसे के दौरान अपने बच्चे को आखिरी सांस तक सीने से लगाए रखा.