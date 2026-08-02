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पग-पग पर दर्द... फिर भी नहीं रुके कदम! नकली पैर से हरिद्वार से दिल्ली की कांवड़ यात्रा कर रहा ये शिवभक्त, जज्बा देख भावुक हुए लोग

Muzaffarnagar Kanwar Yatra: मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देख हर कोई भावुक हो रहा है. दरअसल, दिल्ली के मुकेश ठाकुर कृत्रिम पैर (Artificial Leg) के सहारे हरिद्वार से दिल्ली तक की कांवड़ यात्रा पैदल तय कर रहे हैं. मुकेश ने सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवा दिया था.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 02, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:11 AM IST
पग-पग पर दर्द... फिर भी नहीं रुके कदम! नकली पैर से हरिद्वार से दिल्ली की कांवड़ यात्रा कर रहा ये शिवभक्त, जज्बा देख भावुक हुए लोग
Image Credit: Muzaffarnagar Kanwar Yatra

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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