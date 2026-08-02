/पग-पग पर दर्द... फिर भी नहीं रुके कदम! नकली पैर से हरिद्वार से दिल्ली की कांवड़ यात्रा कर रहा ये शिवभक्त, जज्बा देख भावुक हुए लोग

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Muzaffarnagar Kanwar Yatra/ अंकित मित्तल: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में आस्था और अटूट इच्छाशक्ति की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. शनिवार शाम जब शिव चौक पर दिल्ली के शाहदरा निवासी मुकेश ठाकुर पहुंचे, तो उनकी हिम्मत और भोलेनाथ के प्रति समर्पण को देखकर लोग भावुक हो उठे. मुकेश का एक पैर आर्टिफिशियल है, लेकिन इसके बावजूद वे हरिद्वार की हरकी पौड़ी से पवित्र गंगाजल लेकर दिल्ली तक की कठिन पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं.
2014 में सड़क हादसे में खो चुके हैं दाहिना पैर
कभी पेशे से ड्राइवर रहे मुकेश ठाकुर वर्ष 2014 में हुए एक सड़क हादसे में अपना दाहिना पैर खो बैठे थे. हादसे के बाद उन्हें कृत्रिम पैर लगवाना पड़ा, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी. अब वही मुकेश बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था के साथ कृत्रिम पैर के सहारे सैकड़ों किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर रहे हैं. शिव चौक पर पहुंचे मुकेश ठाकुर की पीठ पर एक विशेष संदेश वाला बोर्ड भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा. इस संदेश के माध्यम से उन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा उस मां के त्याग और ममता को समर्पित की है, जिसने जबलपुर क्रूज हादसे के दौरान अपने बच्चे को आखिरी सांस तक सीने से लगाए रखा.
भगवान शिव का करेंगे जलाभिषेक
मुकेश ठाकुर का कहना है कि एक मां का प्रेम और बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है, इसलिए उन्होंने अपनी इस यात्रा को मातृत्व के उस अद्भुत रूप को नमन करते हुए समर्पित किया है. मुकेश बताते हैं कि कृत्रिम पैर के साथ लंबी दूरी पैदल तय करना बेहद कठिन है. हर कदम पर दर्द होता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा और आस्था उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है. उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी तकलीफ आए, वह अपनी कांवड़ यात्रा अधूरी नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली पहुंचकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.
संघर्ष और कभी हार न मानने का कड़ा संदेश
मुकेश ठाकुर ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष भी उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए इसी तरह कांवड़ यात्रा की थी. इस बार उनकी यात्रा केवल भक्ति नहीं, बल्कि समाज को संघर्ष, मातृत्व और कभी हार न मानने का संदेश देने का माध्यम भी बन गई है. इससे पहले मुकेश ने 2023 में भी पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों की आत्मशांति के लिए इसी तरह कांवड़ यात्रा निकाली थी. उनका यह कदम न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि पूरे समाज को संघर्ष और कभी हार न मानने का कड़ा संदेश देता है.
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