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मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे-चप्पे पर CCTV; पुरकाजी तिराहे पर कांवड़ियों का हुड़दंग

Muzaffarnagar Kanwar Yatra Alert 2026: जहां एक ओर मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क है. ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो. वहीं दूसरी तरफ जिले में कांवड़ियों द्वारा गाड़ी से तोड़फोड़ करने की खबर सामने आई है. यहां कुछ कांवड़ियों ने गाड़ी साइड से निकलने के विवाद में हंगामा कर दिया. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 16, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:40 AM IST
मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे-चप्पे पर CCTV; पुरकाजी तिराहे पर कांवड़ियों का हुड़दंग
Image Credit: Muzaffarnagar NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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