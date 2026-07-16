मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे-चप्पे पर CCTV; पुरकाजी तिराहे पर कांवड़ियों का हुड़दंग

राज्य चुनें
Muzaffarnagar Kanwar Yatra Alert 2026/ अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस एवं प्रशासन अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों के हंगामे की खबर सामने आई है. पहले बात करेंगे पुलिस एवं प्रशासन की तैयारियों की. मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे पर कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है. एसपी सिटी अमृत जैन ने सीओ सदर राजू व सीओ खतौली रूपाली के साथ कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण किया.
कांवड़ मार्ग का हुआ निरीक्षण
एसपी सिटी अमृत जैन ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों से बातचीत की. उनके बीच कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात हुई. दरअसल, हर साल करोड़ों शिवभक्त कांवड़िये मुजफ्फरनगर से गुजरकर जाते हैं. जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा में हाईवे पर पुलिस अलर्ट है. ऐसे में एसपी सिटी ने यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर मेरठ बॉर्डर तक निरीक्षण किया.
गाड़ी साइड से निकलने पर हुआ विवाद
इस बीच मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिससे हर कोई हैरान है. बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में 5 से ज्यादा कांवड़ियों ने सड़क पर गाड़ी में तोड़फोड़ की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पुरकाजी थाना कस्बे के खादर तिराहे का बताया जा रहा है. आरोप है कि कांवड़ियों के गाड़ी साइड से निकलने पर विवाद शुरू हुआ था. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी. तोड़फोड़ करने वाले अधिकतर कांवड़िये नाबालिग थे.
कब होगा कांवड़ यात्रा का विधिवत शुभारंभ?
आगामी सावन मास कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा. जबकि, 11 अगस्त को शिवरात्रि पर शिवभक्त विभिन्न शिवालयों में गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे. यात्रा के दौरान करोड़ों कांवड़ियों के आवागमन को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है. जिले को नौ जोन, 81 सेक्टर और 123 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है.
यह भी पढ़िए: आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5 KM सड़क पर PWD का बड़ा दावा, 10 साल पुराने विवाद पर लगा विराम!
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.