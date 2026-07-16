मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे-चप्पे पर CCTV; पुरकाजी तिराहे पर कांवड़ियों का हुड़दंग

गाड़ी साइड से निकलने पर हुआ विवाद

इस बीच मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिससे हर कोई हैरान है. बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में 5 से ज्यादा कांवड़ियों ने सड़क पर गाड़ी में तोड़फोड़ की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पुरकाजी थाना कस्बे के खादर तिराहे का बताया जा रहा है. आरोप है कि कांवड़ियों के गाड़ी साइड से निकलने पर विवाद शुरू हुआ था. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी. तोड़फोड़ करने वाले अधिकतर कांवड़िये नाबालिग थे.