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नवीन निकला नावेद... फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन धर्मांतरण, 14 साल तक झेला यौन शोषण!

Muzaffarnagar news: मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक युवती ने मदरसा रहीमिया दारुल उलूम के संस्थापक मौलाना हिफजुर्रहमान पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 14, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:13 PM IST
नवीन निकला नावेद... फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन धर्मांतरण, 14 साल तक झेला यौन शोषण!
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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