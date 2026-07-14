नवीन निकला नावेद... फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन धर्मांतरण, 14 साल तक झेला यौन शोषण!

बीबीए के पढ़ाई के दौरान हुई मुलाकात

युवती का आरोप है कि साल 2012 में इंदौर में बीबीए की पढ़ाई के दौरान उसकी फेसबुक पर "नवीन राणा" नाम के युवक से दोस्ती हुई थी. साल 2013 में उसे दिल्ली बुलाया गया और वहां से मुजफ्फरनगर के फुलत स्थित मदरसे में ले जाया गया. युवती का दावा है कि वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि "नवीन राणा" का असली नाम नावेद है. युवती का कहना है कि उस पर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराया गया. उसे कुरान की आयतें पढ़ने, नमाज सीखने और इस्लामी रीति-रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया गया. साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे खाने में गोमांस दिया जाता था.