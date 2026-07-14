नवीन निकला नावेद... फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन धर्मांतरण, 14 साल तक झेला यौन शोषण!

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अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के फुलत गांव स्थित मदरसा रहीमिया दारुल उलूम के संस्थापक मौलाना हिफजुर्रहमान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक युवती ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए.
बीबीए के पढ़ाई के दौरान हुई मुलाकात
युवती का आरोप है कि साल 2012 में इंदौर में बीबीए की पढ़ाई के दौरान उसकी फेसबुक पर "नवीन राणा" नाम के युवक से दोस्ती हुई थी. साल 2013 में उसे दिल्ली बुलाया गया और वहां से मुजफ्फरनगर के फुलत स्थित मदरसे में ले जाया गया. युवती का दावा है कि वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि "नवीन राणा" का असली नाम नावेद है. युवती का कहना है कि उस पर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराया गया. उसे कुरान की आयतें पढ़ने, नमाज सीखने और इस्लामी रीति-रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया गया. साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे खाने में गोमांस दिया जाता था.
तलाक देकर हलाला करने का आरोप
कहा कि पहले उसका निकाह अब्दुल रहमान से कराया गया, उसने तलाक देने पर उसका हलाला किया गया. फिर साल 2015 में शामली निवासी मुदस्सिर से दूसरा निकाह कराया गया. वर्ष 2019 में मुदस्सिर की मृत्यु के बाद उसका तीसरा निकाह खालिद से कराया गया. युवती ने दावा किया है कि यह सब मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना हिफजुर्रहमान से जुड़े मदरसे में हुआ. युवती ने यह भी आरोप लगाया कि मुद्दसिर ने अपने जीजा फखरुद्दीन से उसका हलाला राजस्थान के जयपुर में कराया गया और इसके बाद उसे छोड़ दिया गया. उसका कहना है कि पिछले 14 वर्षों तक उसका मानसिक और यौन शोषण किया गया.
हिंदू लड़कियों को लोकर शोषण किया जाता था
युवती का आरोप है कि फुलत और मेरठ के कुछ मदरसों में हिंदू युवतियों को लाकर उनका शोषण किया जाता था. उसने 5 मई 2026 को गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. लगभग 14 वर्षों तक यातनाएं झेल चुकीं इस युवती ने कहा कि फिल्म द केरला 2 में दिखाए गए सभी दृश्य को उसने असल जिंदगी में झेला है. उसने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं.