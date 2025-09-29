Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2941750
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

मॉर्डन बहू की आदत से खफा थी सास...सबक सिखाने के लिए निकाला अजीबो गरीब तरकीब, खुद के प्‍लान में फंस गई सास

Muzaffarnagar News:  पुरकाजी थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर गांव निवासी एक महिला पूजा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने रविवार को लूट की घटना को अंजाम दिया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Muzaffarnagar Police
Muzaffarnagar Police

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां एक सास ने अपनी ही बहू के साथ बदमाशों से लूट की घटना को कराया है. बताया जा रहा है कि बहू मॉडर्न ख्यालात की है और ज्वेलरी पहनकर जिम जाया करती है जो सास को नागवारा लगा. इसके चलते सास ने अपने एक परिचित अपराधी से अपनी ही बहू की ज्वेलरी लूट की घटना को अंजाम दे डाला. 

यह है पूरी घटना
दरअसल, पुरकाजी थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर गांव निवासी एक महिला पूजा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने रविवार को लूट की घटना को अंजाम दिया था. बदमाश महिला द्वारा पहनी गई सभी ज्वेलरी को लूटकर फरार हो गए थे. इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत की थी. इसके चलते महिला शक्ति को देखते हुए इसकी जांच पुरकाजी महिला पुलिस टीम को दी गई थी. इसने 12 घंटे के अंदर तीन लुटेरे वंश, अंकुर उर्फ काशी और वीर सिंह को गिरफ्तार कर महिला से लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली.  पुलिस ने रजत उर्फ रघू को भी गिरफ्तार कर लिया. 

सास-बहू से अक्‍सर होती थी लड़ाई 
एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि पुरकाजी थाने में लूट की सूचना मिली थी. इसके बाद SHO जय चौधरी और उनकी पूरी टीम को जांच में लगा दिया गया. जांच में पता चला कि महिला का अपनी सास से विवाद चल रहा है. इसके बाद सास ने अपने किसी परिचित काशी नाम के बदमाश को लूट के लिए सुपारी दे दी. काशी और बहू एक दूसरे को आपस में पहचानते थे तो काशी ने दो अन्‍य बदमाशों को लूट की योजना बताई. 

Add Zee News as a Preferred Source

दो अन्‍य दोस्‍तों से लूट को अंजाम दिलवाया 
बताया कि काशी ने अपने दो दोस्‍त रजत और वंश से लूट को अंजाम दिलवाया. पुलिस ने रजत और वंश को गिरफ्तार कर लूट का पूरे गहने जब्‍त कर लिए. तीनों हरिद्वार मंगलौर के रहने वाले हैं. लूट का खुलासा करने वाली टीम को 10 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है. 

यह भी पढ़ें : UP Encounter: 24 घंटे में UP पुलिस का बड़ा एक्शन, इनामी और तस्कर समेत कई अपराधी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें : बीमा क्लेम का अदृश्य कातिल! मां-पत्नी की दुर्घटना में मौत दिखाकर ऐंठे लाखों, पिता की मौत पर 39 करोड़ के दावे ने खोला हैरतअंगेज सच

TAGS

muzzaffarnagar News

Trending news

muzzaffarnagar News
मॉर्डन बहू की आदत से खफा थी सास...सबक सिखाने के लिए निकाला अजीबो गरीब तरकीब
UP News
बरेली में पोस्टर विवाद के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, 38 अवैध दुकानें होंगी सील
up weather news
उत्तर प्रदेश में आसमान से बरपा कहर, महोबा की मां-बेटी समेत 4 की मौत
Uttarakhand
सीएम धामी का बड़ा फैसला.. परीक्षा घोटाले की होगी CBI जांच, युवाओं से किए अहम ऐलान
Noida Traffic
नोएडा में सड़क पर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा महंगा, दशहरा को लेकर ट्रैफ‍िक डायवजर्न जारी
Uttar Pradesh ATS
हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या, शरीयत कानून लागू करने की साजिश... ATS ने किये 4 गिरफ्तार
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में 14th एवेन्यू में ट्रेनी डॉक्टर ने की आत्महत्या
PGT Exam
PGT परीक्षा एक बार फ‍िर टली, यूपी में अब 15 और 16 अक्‍टूबर को नहीं होगा एग्‍जाम
Hardoi News
हरदोई में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े लोगों को पिकअप ने कुचला, 5 की मौत
mathura latest news
बंदर ने छत से की नोटों की बारिश, महिला का पर्स लेकर छत पर चढ़ा, फिर ऐसे किया वापस
;