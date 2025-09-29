Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां एक सास ने अपनी ही बहू के साथ बदमाशों से लूट की घटना को कराया है. बताया जा रहा है कि बहू मॉडर्न ख्यालात की है और ज्वेलरी पहनकर जिम जाया करती है जो सास को नागवारा लगा. इसके चलते सास ने अपने एक परिचित अपराधी से अपनी ही बहू की ज्वेलरी लूट की घटना को अंजाम दे डाला.

यह है पूरी घटना

दरअसल, पुरकाजी थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर गांव निवासी एक महिला पूजा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने रविवार को लूट की घटना को अंजाम दिया था. बदमाश महिला द्वारा पहनी गई सभी ज्वेलरी को लूटकर फरार हो गए थे. इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत की थी. इसके चलते महिला शक्ति को देखते हुए इसकी जांच पुरकाजी महिला पुलिस टीम को दी गई थी. इसने 12 घंटे के अंदर तीन लुटेरे वंश, अंकुर उर्फ काशी और वीर सिंह को गिरफ्तार कर महिला से लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली. पुलिस ने रजत उर्फ रघू को भी गिरफ्तार कर लिया.

सास-बहू से अक्‍सर होती थी लड़ाई

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि पुरकाजी थाने में लूट की सूचना मिली थी. इसके बाद SHO जय चौधरी और उनकी पूरी टीम को जांच में लगा दिया गया. जांच में पता चला कि महिला का अपनी सास से विवाद चल रहा है. इसके बाद सास ने अपने किसी परिचित काशी नाम के बदमाश को लूट के लिए सुपारी दे दी. काशी और बहू एक दूसरे को आपस में पहचानते थे तो काशी ने दो अन्‍य बदमाशों को लूट की योजना बताई.

दो अन्‍य दोस्‍तों से लूट को अंजाम दिलवाया

बताया कि काशी ने अपने दो दोस्‍त रजत और वंश से लूट को अंजाम दिलवाया. पुलिस ने रजत और वंश को गिरफ्तार कर लूट का पूरे गहने जब्‍त कर लिए. तीनों हरिद्वार मंगलौर के रहने वाले हैं. लूट का खुलासा करने वाली टीम को 10 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है.

