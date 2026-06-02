Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3235368
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

पत्नी और सौतेले बेटे ने मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, जमीन के नीचे से मिला सिर कटा शव! एक हत्यारोपी मुठभेड़ में घायल

muzaffarnagar Encounter: मुजफ्फनगर में पत्नी और सौतेले बेटे ने साथियों के साथ मिलकर रॉकी को मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में  शव को पूरी तरह गायब करने पहुंचे बदमाश मोंटी त्यागी को भोपा व सिखेड़ा पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Muzaffarnagar News
Muzaffarnagar News

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी और उसके सौतेले बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी.  हत्या के बाद शव को छिपाने के इरादे से उसे खेत में ज़मीन के नीचे दफन कर दिया गया.  भोपा और सिखेड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ के बाद इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का भंडाफोड़ किया है. 

आरोपी मुठभेड़ में घायल
खेत मे शव क़ो खुर्दबुर्द करने पंहुचे एक आरोपी मुठभेड़ मे घायल हो गया है. घायल बदमाश मोंटी ने मृतक की पत्नी व बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था. घायल बदमाश मोंटी त्यागी से तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया. पुलिस क़ो फरार आरोपियों की व मृतक के सिर की तलाश है. घायल बदमाश मोंटी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से शव निकाला.

14 दिन पहले गायब हुआ था रॉकी
जानकारी के मुताबिक, मृतक रॉकी बीते 14 दिन पहले अपनी पत्नी रेनू और सौतेले बेटे बादल के साथ कहीं गया था, जिसके बाद से वह लापता था. पुलिस की 5 टीमें लगातार रॉकी की तलाश में जुटी हुई थीं.  इस बीच, पुलिस को सूचना मिली कि मोंटी त्यागी नाम का एक बदमाश खेत में दफन शव को खुर्द-बुर्द करने (पूरी तरह ठिकाने लगाने) की फिराक में पहुंचा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

थाना भोपा और सिखेड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में बदमाश मोंटी त्यागी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने घायल मोंटी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं.  जब पुलिस ने मोंटी की निशानदेही पर खेत में खुदाई करवाई, तो ज़मीन के नीचे से रॉकी का शव बरामद हुआ. वारदात की क्रूरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़मीन से निकाला गया रॉकी का शव सिर कटा हुआ (बिना सिर के) था.

पत्नी और सौतेला बेटा फरार
घायल बदमाश मोंटी त्यागी ने पुलिस पूछताछ में कुबूल किया है कि उसने मृतक की पत्नी रेनू और उसके बेटे बादल के साथ मिलकर ही रॉकी को मौत के घाट उतारा था. इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही मुख्य आरोपी पत्नी रेनू और सौतेला बेटा बादल अभी भी फरार हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, साथ ही मृतक रॉकी के कटे हुए सिर को बरामद करने के लिए टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Muzaffarnagar newsMuzaffarnagar encounterBhopa police stationSikhera police

Trending news

Lucknow Fuel Price
यूपी के किस जिले में सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल? अपने शहर के दाम तुरंत करें चेक
चांदी का भाव
सोना लुढ़का, चांदी टिकी;खरीदारी से पहले जानें लखनऊ से वाराणसी तक गोल्ड-सिल्वर का रेट
Hapur News
बच्चा न होने पर ससुराल वालों ने दी अमानवीय यातनाएं, हापुड़ की घटना
Mathura News
कलयुग की 'श्रवण कुमार' बनी बहू... सास को सिर पर बैठाकर कराई 84 कोस की परिक्रमा
Hathras Crime News
80 साल की बुजुर्ग महिला से 25 साल के युवक ने किया दुष्कर्म! खून से लथपथ मिले कपड़े
UP ATS
नेत्री की हत्या और पार्टी दफ्तर को बम से उड़ाने की थी साजिश, UP ATS ने दबोचा
Lucknow news
यूपी में बढ़े बिजली रेट को लेकर बड़ा फैसला, विद्युत नियामक आयोग ने क्या कहा?
PDA
प्रयागराज में एग्जामपुर और सुपर क्लाइमैक्स समेत 3 कोचिंग क्यों हुए सील? जानें वजह
Hardoi News
बीटेक छात्रों का साइबर गिरोह: लखनऊ से संचालित करोड़ों की ठगी का खुलासा
Lucknow news
प्रताप सिंह बघेल काे माध्यमिक, अनिल भूषण को बेसिक की कमान... यूपी में दो बड़े बदलाव