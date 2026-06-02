पत्नी और सौतेले बेटे ने मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, जमीन के नीचे से मिला सिर कटा शव! एक हत्यारोपी मुठभेड़ में घायल

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी और उसके सौतेले बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को छिपाने के इरादे से उसे खेत में ज़मीन के नीचे दफन कर दिया गया. भोपा और सिखेड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ के बाद इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

आरोपी मुठभेड़ में घायल

खेत मे शव क़ो खुर्दबुर्द करने पंहुचे एक आरोपी मुठभेड़ मे घायल हो गया है. घायल बदमाश मोंटी ने मृतक की पत्नी व बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था. घायल बदमाश मोंटी त्यागी से तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया. पुलिस क़ो फरार आरोपियों की व मृतक के सिर की तलाश है. घायल बदमाश मोंटी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से शव निकाला.

14 दिन पहले गायब हुआ था रॉकी

जानकारी के मुताबिक, मृतक रॉकी बीते 14 दिन पहले अपनी पत्नी रेनू और सौतेले बेटे बादल के साथ कहीं गया था, जिसके बाद से वह लापता था. पुलिस की 5 टीमें लगातार रॉकी की तलाश में जुटी हुई थीं. इस बीच, पुलिस को सूचना मिली कि मोंटी त्यागी नाम का एक बदमाश खेत में दफन शव को खुर्द-बुर्द करने (पूरी तरह ठिकाने लगाने) की फिराक में पहुंचा है.

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थाना भोपा और सिखेड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में बदमाश मोंटी त्यागी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने घायल मोंटी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं. जब पुलिस ने मोंटी की निशानदेही पर खेत में खुदाई करवाई, तो ज़मीन के नीचे से रॉकी का शव बरामद हुआ. वारदात की क्रूरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़मीन से निकाला गया रॉकी का शव सिर कटा हुआ (बिना सिर के) था.

पत्नी और सौतेला बेटा फरार

घायल बदमाश मोंटी त्यागी ने पुलिस पूछताछ में कुबूल किया है कि उसने मृतक की पत्नी रेनू और उसके बेटे बादल के साथ मिलकर ही रॉकी को मौत के घाट उतारा था. इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही मुख्य आरोपी पत्नी रेनू और सौतेला बेटा बादल अभी भी फरार हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, साथ ही मृतक रॉकी के कटे हुए सिर को बरामद करने के लिए टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं.

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