मुझे माफ कर देना बाबू...मुजफ्फरनगर में शादी के 6 महीने बाद नववाहिता ने मौत को लगाया गले
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2885327
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

मुझे माफ कर देना बाबू...मुजफ्फरनगर में शादी के 6 महीने बाद नववाहिता ने मौत को लगाया गले

Muzaffarnagar News:  मुजफ्फरनगर की एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और उत्‍पीड़न का आरोप लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गई. पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम को भेज दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 17, 2025, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akaanksha (File Photo)
Akaanksha (File Photo)

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से दहेजलोभी ससुरालयों की प्रताड़ना से तंग आकर एक नवविवाहित दहेज की भेंट चढ़ गई है. नव विवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्‍महत्‍या से पहले व्‍हाट्सऐप पर सुसाइड का स्‍टेटस लगाया फ‍िर फांसी के फंदे पर झूल गई. पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है. 

यह है पूरा मामला 
दरसअल, मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी आकांशा उर्फ गोल्डी की शादी 30 जनवरी 2025 को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम मोहल्ला निवासी मयंक शर्मा से हुई थी. रविवार को पुलिस को सूचना मिली की आकांक्षा उर्फ गोल्ड ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. आत्‍महत्‍या से पहले आकांक्षा ने अपने व्‍हाट्सऐप पर सुसाइड का स्‍टेटस भी लगाया था. इसमें ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्‍याय की गुहार लगाई थी. 

शादी के 6 महीने बाद उठाया खौफनाक कदम 
आकांक्षा ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसकी नंद सुहानी, छवि और सास रेखा द्वारा दहेज के लिए लगातार उसे मानसिक और शारीरिक इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई. अपने सुसाइड नोट में आकांक्षा ने पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है. एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि आकांक्षा की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी. 

ससुराल वालों को मौत का जिम्‍मेदार बताया 
आकांक्षा के शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों बताया कि वह ससुराल पक्ष द्वारा देहज प्रथा से परेशान थी और मरने से पहले उसने एक स्टेटस भी लगाया जिसमें उसने ससुराल पक्ष को अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार बताया है. पुलिस द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. 

डिस्क्लेमर
हेल्पलाइन: जीवन अनमोल है.किसी को भी किसी भी कारण हताशा,निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर+91 9630899002, +91 7389366696पर संपर्क करें.

 

यह भी पढ़ें : Shamli News: यूपी में यहां अब सेफ हैं पति.. नीले ड्रम से नहीं खाएंगे खौफ! पुलिस ने आखिर निकाल ही लिया रास्ता

यह भी पढ़ें :  Muzaffarnagar News: यूपी के इस जिले में नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन, यूएसए, रूस और जापान ब्रांड के नाम पर करते थे बिक्री, करोड़ों की दवाएं बरामद

TAGS

Muzaffarnagar news

Trending news

Muzaffarnagar news
मुझे माफ कर देना बाबू.....शादी के 6 महीने बाद नववाहिता ने मौत को लगाया गले
Amroha News
कौन हैं कांग्रेस नेता सचिन चौधरी? जिन पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
CM Yogi Adityanath
पूर्वांचल को मिली बड़ी सौगात, 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचेगा फ्री गैस कनेक्शन
Shahjahanpur News
यूपी में एक और जिले का नाम बदला जाएगा? MP की पूर्व मुख्‍यमंत्री ने योगी से की मांग
hamirpur news
3 किलोमीटर तक पीछे दौड़ी इंटरसिटी एक्‍सप्रेस, नीचे गिरा यात्री तो रिवर्स हुई ट्रेन
Sitapur news
सीतापुर में दर्दनाक हादसा: टैंक में तीन लोगों की दम घुटने से मौत
Excellent service medal
माफियाओं की तोड़ी कमर,कुर्क की 800cr की संपत्ति, IPS कृष्णकुमार को उत्कृष्ट सेवा पदक
Agra News
आगरा में बेवफा पत्नी का 'खूनी खेल', पति को मारकर गई जेल, छूटते ही ससुर का किया मर्डर
kasganj news
उफनती नदी...सड़कों पर नाव... हजारों बीघा फसल बर्बाद, कासगंज में बेघर हुए सैकड़ों लोग
Longest railway platform in UP
यूपी के इस शहर की थी दुनिया में धाक,सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का था वर्ल्ड रिकॉर्ड
;