मुझे माफ कर देना बाबू...मुजफ्फरनगर में शादी के 6 महीने बाद नववाहिता ने मौत को लगाया गले

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से दहेजलोभी ससुरालयों की प्रताड़ना से तंग आकर एक नवविवाहित दहेज की भेंट चढ़ गई है. नव विवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्‍महत्‍या से पहले व्‍हाट्सऐप पर सुसाइड का स्‍टेटस लगाया फ‍िर फांसी के फंदे पर झूल गई. पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है.

यह है पूरा मामला

दरसअल, मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी आकांशा उर्फ गोल्डी की शादी 30 जनवरी 2025 को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम मोहल्ला निवासी मयंक शर्मा से हुई थी. रविवार को पुलिस को सूचना मिली की आकांक्षा उर्फ गोल्ड ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. आत्‍महत्‍या से पहले आकांक्षा ने अपने व्‍हाट्सऐप पर सुसाइड का स्‍टेटस भी लगाया था. इसमें ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्‍याय की गुहार लगाई थी.

शादी के 6 महीने बाद उठाया खौफनाक कदम

आकांक्षा ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसकी नंद सुहानी, छवि और सास रेखा द्वारा दहेज के लिए लगातार उसे मानसिक और शारीरिक इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई. अपने सुसाइड नोट में आकांक्षा ने पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है. एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि आकांक्षा की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी.

ससुराल वालों को मौत का जिम्‍मेदार बताया

आकांक्षा के शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों बताया कि वह ससुराल पक्ष द्वारा देहज प्रथा से परेशान थी और मरने से पहले उसने एक स्टेटस भी लगाया जिसमें उसने ससुराल पक्ष को अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार बताया है. पुलिस द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

डिस्क्लेमर

हेल्पलाइन: जीवन अनमोल है.किसी को भी किसी भी कारण हताशा,निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर+91 9630899002, +91 7389366696पर संपर्क करें.

यह भी पढ़ें : Shamli News: यूपी में यहां अब सेफ हैं पति.. नीले ड्रम से नहीं खाएंगे खौफ! पुलिस ने आखिर निकाल ही लिया रास्ता

यह भी पढ़ें : Muzaffarnagar News: यूपी के इस जिले में नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन, यूएसए, रूस और जापान ब्रांड के नाम पर करते थे बिक्री, करोड़ों की दवाएं बरामद