मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के ICU में मर्डर; तीमारदार ने मरीज को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

पढ़िए पूरा मामला

दरसअल बताया जा रहा है कि मृतक रमेश पाल लीवर की बीमारी से ग्रस्त था इसलिए उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. जहाँ कमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला भी सांस की समस्या के कारण भर्ती थी. जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात किसी बात को लेकर कमला देवी के बेटे ( तीमारदार ) संजय और मृतक रमेश पाल के बीच विवाद हो गया था. इस बीच संजय द्वारा रमेश के साथ मार पिटाई की गई थी जिसमें मरीज रमेश पाल की नाक पर गंभीर चोट लगी थी. जिसके चलते उसे इमरजेंसी विभाग में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था लेकिन आज सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.