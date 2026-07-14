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मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के ICU में मर्डर; तीमारदार ने मरीज को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar: यूपी के मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल के आईसीयू (ICU) वार्ड में भर्ती एक मरीज की दूसरे मरीज के तीमारदार ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. उपचार के दौरान मरीज की मौत होने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया.

Written ByANKIT MITTALEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 14, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:03 AM IST
मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के ICU में मर्डर; तीमारदार ने मरीज को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: muzzaffarnagar newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ANKIT MITTAL

ANKIT MITTAL

अंकित मित्तल 2016 से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ज़ी न्यज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने 2011 से जनपद स्तरीय चैनलों में काम करने के बाद महुआ न्यूज़ व फॉक्स न्यूज चैनल में काम किया है.

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