मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के ICU में मर्डर; तीमारदार ने मरीज को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

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अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब जिला सरकारी अस्पताल के आईसीयू विभाग में भर्ती एक 45 वर्षीय रमेश पाल नाम के मरीज की एक तीमारदार ने पीट-पीट कर हत्या दी. मरीज की मौत होने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
पढ़िए पूरा मामला
दरसअल बताया जा रहा है कि मृतक रमेश पाल लीवर की बीमारी से ग्रस्त था इसलिए उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. जहाँ कमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला भी सांस की समस्या के कारण भर्ती थी. जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात किसी बात को लेकर कमला देवी के बेटे ( तीमारदार ) संजय और मृतक रमेश पाल के बीच विवाद हो गया था. इस बीच संजय द्वारा रमेश के साथ मार पिटाई की गई थी जिसमें मरीज रमेश पाल की नाक पर गंभीर चोट लगी थी. जिसके चलते उसे इमरजेंसी विभाग में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था लेकिन आज सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
सलाखों के पीछ आरोपी संजय
इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक रमेश पाल के शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो वहीं शिकायत पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए हत्यारे तीमारदार संजय को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
एएसपी, मुजफ्फरनगर सिद्धार्थ मिश्रा क्या बोले....
बरहाल इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि आज थाना कोतवाली नगर को सुबह सूचना मिली कि रामेश पाल पुत्र ओमप्रकाश नाम का व्यक्ति जोकि कल से जिला अस्पताल में भर्ती था. जिसको लीवर की बीमारी थी उसके साथ रात 3:00 बजे एक अन्य मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट की गई थी. सुबह सूचना मिली कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है. परिजनों द्वारा एक तहरीर पुलिस को दी गई है. जिसके आधार पर पुलिस द्वारा इसमे मुकदमा लिखकर आगे की कारवाही की जा रही है.
अभी संपूर्ण जांच की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज डिस्क्राइब की जा रही है. ICU वार्ड की और उसके आधार पर जिसकी जितने लापरवाही और दोष के आधार पर वैधानिक कारवाही की जाएगी.
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