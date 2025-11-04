Advertisement
पुलिसकर्मी को पीटेने वाले कांधे के सहारे, मुजफ्फरनगर में खाकी ने सिखाया ऐसा सबक, जिंदगी भर रहेगा याद

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बुरी तरह पिटाई किये जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब इसी घटना से संबंधित ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसमें आरोपी हमलावर ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और पुलिसवालों के कंधे के सहारे जाते दिखाई दे रहे है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 04, 2025, 02:31 PM IST
पुलिसकर्मी को पीटेने वाले कांधे के सहारे, मुजफ्फरनगर में खाकी ने सिखाया ऐसा सबक, जिंदगी भर रहेगा याद

अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस कानून को खिलौना समझने वालों को तो सबक सिखा ही रही है, कानून के रखवाले यानी पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों पर ऐसा एक्शन ले रही है, कि आरोपी त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं. मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र में कार सवारों द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बुरी तरह से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपी हमलावरों पर तगड़ा एक्शन किया है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनपर सख्त कार्रवाई की है.

पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले पैरों पर चलने लायक नहीं
मंगलवार को पुलिसकर्मी की पिटाई की घटना से संबंधित ताजा तस्वीर सामने आई. इस ताजा तस्वीर में जो हमलवार पहले पुलिकर्मी की लात घूंसों से बुरी तरह पिटाई कर रहे थे, चलने -फिरने से भी लाचार दिखे. आरोपी हमलावर लंगड़ाते हुए पुलिसकर्मियों के कंधों का सहारा लेकर हवालात की तरफ जाते हुए दिखाई दिये. पुलिसकर्मी से पिटाई के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है. 

क्या है पूरा मामला  
 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि घटना रविवार की है. एक जुलूस के दौरान यातायात पुलिसकर्मी जमीन अली ड्यूटी पर तैनात थे. इस दौरान लोनी गाजियाबाद से कुछ लोग अर्टिगा कार से समारोह में सम्मिलित होने मुजफ्फरनगर आये हुए थे. जुलूस के दौरान अर्टिगा कार सवार रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश करने लगे. ट्रैफिक पुलिसकर्मी जमीन अली ने उन्हें रोका तो कार से बाहर निकले और बहस करने लगे. इतना ही नहीं कार सवार दोनों युवकों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी. इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था. घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिसकर्मी से अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया गया और उनपर कड़ा एक्शन लिया गया. 

ये भी पढ़ें: लखनऊ में पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, दर्जनभर पुलिसकर्मी घायल, हत्या के आरोपी को छोड़ने पर बवाल

