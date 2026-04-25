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शराब पार्टी में दोस्त बने दरिंदे! फिर सुबह ट्यूबवेल पर मिली लाश, 5 घंटे बाद ही सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी

Muzaffarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शराब पार्टी के दौरान तीन दोस्तों ने चौथे दोस्त की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस को जैसे ही इस हत्याकांड की जानकारी मिली, इसके 5 घंटे बाद ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया.   

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 25, 2026, 08:54 PM IST
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मुजफ्फरनगर में दोस्ती की हत्या
मुजफ्फरनगर में दोस्ती की हत्या

अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक ट्यूबवेल पर बदमाशों की शराब पार्टी चल रही थी. इसी दौरान शराब के नशे में हुए आपसी विवाद के चलते तीन बदमाशों ने मिलकर एक बदमाश की ईंट से पीट कर पहले निर्मम हत्या की और उसके बाद शव को जलाने और दफनाने का भी प्रयास किया.  लेकिन जब उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली तो वह शव को ट्यूबवेल पर छोड़कर आम के बाग में जाकर छिप गए.

एनकाउंटर में घायल बदमाश गिरफ्तार
पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर 5 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को घायल कर तीसरे बदमाश को भी आम के बाग से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्त में आए बदमाशों के पास पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. 

क्या है पूरा मामला
शुक्रवार देर रात्रि शाहपुर थाना क्षेत्र के हरसोली गांव में स्थित एक ट्यूबवेल पर कुछ बदमाशों की शराब पार्टी चल रही थी. इसी दौरान शराब के नशे में बदमाशों के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिसमें तीन बदमाश राजीव उर्फ राजू, सोहनवीर उर्फ पिंटू और विकास ने मिलकर शामली जनपद के झिंझाना निवासी बदमाश राजा उर्फ अरुण की ईंट से पीट कर पहले अरुण की हत्या की और उसके बाद मृतक बदमाश के शव को जलाने और दफनाने की भी कोशिश की लेकिन जब इसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई तो वह ट्यूबवेल पर ही शव को छोड़कर पास ही के सांझक गांव में स्थित आम के बाग में जाकर छिप गए थे. 

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शव मिलने के 5 घंटे के अंदर ही गिरफ्तारी
शनिवार को दिन निकलते ही ट्यूबवेल पर शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी गयी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही था 5 घंटे के अंदर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्यारे बदमाश आम के बाग में छिपे हैं. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जब बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें दो बदमाश सोहनवीर उर्फ पिंटू और विकास पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए. जबकि राजीव उर्फ राजू नाम के तीसरे बदमाश को भी पुलिस ने आम के बाग से गिरफ्तार कर लिया. इन बदमाशों के पास से पुलिस ने मौके से तीन अवैध तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं. 

आला अधिकारियों की मानें तो मृतक बदमाश और हत्यारे बदमाश - चारों आपस में दोस्त थे और सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है. आपसी दोस्ती के चलते ही ये लोग शुक्रवार शाम मिले थे जिसके बाद शराब का सेवन करने पर इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया था. 

फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

ये भी पढ़ें: एक अरब की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण का गैंग ... छांगुर के खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट दाखिल, अब होगा गुनाहों का हिसाब

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