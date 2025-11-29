Advertisement
हैलो! चले आइए, आरती सीढ़ियों से गिर गई है... फिर मायके वालों ने ससुराल में देखा भयावह दृश्य, डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सुसराल वालों ने विवाहिता के मायके फोन कर बताया कि उसकी सीढ़ियों से गिरकर से मौत हो गई है. लेकिन जब परिजन पहुंचे तो मामला ही कुछ और निकल गया. 

Nov 29, 2025
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Muzaffarnagar News/अंकिल मित्तल:  उत्तर प्रदेश के  मुजफ्फरनगर जिले  में शुक्रवार दोपहर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां विवाहिता के शरीर पर कई संदिग्ध चोटों के निशान मिले. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मस्तान की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, मृतका आरती (22) बागपत के गांव बली निवासी सोहनवीर की पुत्री थीं. उसकी शादी 15 जुलाई 2024 को रोहित, निवासी खेड़ा मस्तान, से हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर आरती को प्रताड़ित करता था.

तीन महीने पूर्व आरती ने बेटे को जन्म दिया था. परिजनों के अनुसार, छुचुक में ससुराल पक्ष ने मोटरसाइकिल और पचास हजार रुपये की मांग की थी. जब मायके पक्ष ने यह मांग पूरी करने से इनकार किया तो उन पर लगातार दबाव बनाया गया और मारपीट बढ़ती चली गई.

भाई का गंभीर आरोप
मृतका के भाई सचिन ने बताया कि घटना से एक दिन पहले उसकी बहन का कॉल आया था. वह घबराई हुई थी और 10–15 मिनट तक बात हुई. सचिन के मुताबिक सुबह हमें कॉल आया कि आपकी बहन सीढ़ियों से गिरकर मर गई है. लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां पति रोहित और ससुर ओमकार मौजूद नहीं थे. मोहल्ले के किसी व्यक्ति को भी जानकारी नहीं थी कि लड़की की मौत हुई है. 

कपड़ा ठूंसकर दी गई यातनाएं
पड़ोसियों ने बताया कि रात में आरती के साथ मारपीट हुई थी. जेठ विकास भी मारपीट में शामिल था और अंशु ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया  था, ताकि चीख बाहर न जा सके. सास ने उसके सिर पर भारी वस्तु से वार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं. उसके चेहरे और आंखों में भी चोट के निशान थे, लेकिन पैरों में कोई चोट नहीं थी. यह दर्शाता है कि वह सीढ़ियों से नहीं गिरी. 

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, तीन आरोपी गिरफ्तार
सीओ फुगाना नीरज सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतका की हालत संदिग्ध मिलने पर राजस्व टीम को बुलाकर पंचायतनामा भरवाया गया. मृतका के परिवारजनों की शिकायत पर पुलिस ने सास बबली, ससुर ओमकार, जेठ विकास, पति रोहित और अंशु के विरुद्ध BNS की धारा 80(2), 85, 238(a) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 में मुकदमा दर्ज किया है.  29 नवंबर 2025 को पुलिस ने पति रोहित, ससुर ओमकार और जेठ विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

