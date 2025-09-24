Muzaffarnagar News: डिप्टी मैनेजर हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपी गिरफ्तार
Muzaffarnagar News: डिप्टी मैनेजर हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिले में  डिप्टी मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. छपार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:13 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Muzaffarnagar News/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की छपार थाना पुलिस ने बरला टोल प्लाजा NH-58 के डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे हत्याकांड में वांछित 6 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया. इस दौरान सब तक 4 आरोपी गोली लगने से घायल लगड़े गिरफ्तार हुए, जबकि 2 को सकुशल दबोचा गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई एक कार, एक बाइक और पांच तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं.

एसएसपी का बयान
इस मामले पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों पर गैंगस्टर0 एक्ट और NSA की कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच में सामने आया कि हत्या की वजह टोल के दो कर्मचारियों के साथ डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे का किसी बात पर विवाद हुआ था, इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले मैनेजर के साथ मारपीट की और फिर उसका अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर शव को मेरठ गंगनहर के किनारे फेंक दिया था.

कहां के रहने वाले हैं डिप्टी मैनेजर?
इस घटना में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी जिसपर कार्रवाई करते हुए SSP संजय ने थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज शुभम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया. मृतक अरविंद पांडे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले थे और बरला टोल प्लाजा पर डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सकें. 

और पढे़ं:  संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर ठगी का केस,फेशियल कंपनी के नाम पर हेराफेरी का आरोप

