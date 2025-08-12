Muzaffarnagar News: यूपी के इस जिले में नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन, यूएसए, रूस और जापान ब्रांड के नाम पर करते थे बिक्री, करोड़ों की दवाएं बरामद
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नकली हेल्थ सप्लीमेंट व कैप्सूल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस के अनुसार फैक्ट्री से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के तैयार सप्लिमेंट कैप्सूल कच्चा माल और मशीनें मिली हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:30 PM IST
Muzaffarnagar News/अंकित मित्तल: मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली हेल्थ सप्लीमेंट  व कैप्सूल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना खालापार पुलिस ने किदवईनगर स्थित एक मकान पर छापा मारकर यूएसए, रसिया और जापान ब्रांड के नकली हेल्थ सप्लिमेंट व कैप्सूल की बड़ी खेप बरामद की. 

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आसिफ सैफी और जावेद सैफी के रूप में हुई है. ये दोनों आरोपी महंगे विदेशी ब्रांड के सप्लीमेंट कैप्सूल की नकली पैकिंग बनाकर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते थे. बरामद माल में प्रोटीन पाउडर, क्रेटीन, ओमेगा-3 कैप्सूल सहित अन्य न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट शामिल हैं. 

मौके से पुलिस ने पैकिंग मशीन, कैप्सूल बनाने की मशीन और प्रिंटर भी बरामद किया.पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपियों के पास न्यूट्रासूटिकल बनाने का लाइसेंस भी है, लेकिन वे इसका दुरुपयोग कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक बरामद माल की लागत लगभग 15-20 लाख रुपये है, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है.

वहीं एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध काम में लिप्त थे. नकली सप्लिमेंट के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है. पुलिस अब सप्लाई चेन और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
 

Muzaffarnagar news

