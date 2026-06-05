मुजफ्फरनगर में नशे के सौदागरों पर गिरी गाज, कफ सिरप की बड़ी खेप और नकदी के साथ तीन गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित वेनेरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है. थाना बुढ़ाना पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपये कीमत की प्रतिबंधित कफ सिरप की 24 पेटियां, 3 लाख रुपये की नकदी और एक अल्टो कार बरामद की है.

आरोपियों के बारे में

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जोएब, अमजद और गुलवेज के रूप में हुई है. पुलिस द्वारा की गई जांच में कुल 24 पेटियों से 2845 शीशियां प्रतिबंधित वेनेरेक्स कफ सिरप की बरामद हुई हैं. यह सिरप नशे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के कारण प्रतिबंधित श्रेणी में आती है.

पूरे सप्लाई चेन की जांच जारी

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे यह प्रतिबंधित कफ सिरप गाजियाबाद निवासी शुभम नामक व्यक्ति से लाते थे और फिर विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खरीद-फरोख्त कर मोटा मुनाफा कमाते थे. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है और पूरे सप्लाई चेन की जांच कर रही है.

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एसएसपी ने क्या बताया?

एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन सवेरा के तहत जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बुढ़ाना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए बड़ी मात्रा में सिरप, नकदी और वाहन बरामद किया है.

एसएसपी ने कहा कि जनपद में नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जबकि मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

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