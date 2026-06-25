अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 25 हजार रुपये के इनामी और छोटा राजन गैंग से जुड़े बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू की मौत के बाद उसकी आपराधिक जिंदगी के ऐसे काले राज सामने आ रहे हैं, जिन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए. पुलिस का दावा है कि सत्तू सिर्फ एक गैंगस्टर या शूटर नहीं था, बल्कि कम उम्र की बच्चियों को निशाना बनाने वाला विकृत मानसिकता का ‘साइको सीरियल रेपिस्ट’ था. अधिकारियों के अनुसार जांच और पीड़ितों के बयानों से यह भी सामने आया है कि वारदात के दौरान पीड़िताओं को शारीरिक यातनाएं देना उसकी विकृत सोच का हिस्सा था. मुठभेड़ के बाद उसकी गाड़ी से बरामद हुए सामान ने उसके राज क़ो खोलकर रख दिया है.