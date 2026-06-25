Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /सहारनपुर
  • /गैंगस्टर सतपाल का एनकाउंटर! जानें रणजी क्रिकेटर कैसे बना क्राइम किंग; हत्या, लूट, अपहरण ही नहीं सीरियल रेपिस्ट भी था सत्तू

गैंगस्टर सतपाल का एनकाउंटर! जानें रणजी क्रिकेटर कैसे बना क्राइम किंग; हत्या, लूट, अपहरण ही नहीं सीरियल रेपिस्ट भी था सत्तू

Muzaffarnagar Gangster Satpal Crime Story: मुजफ्फरनगर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 25 हजार के इनामी और छोटा राजन गैंग से कनेक्शन रखने वाले गैंगस्टर सतपाल उर्फ सत्तू के बारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. सत्तू केवल एक गैंगस्टर या शूटर नहीं था वो एक 'साइको सीरयल रेपिस्ट' था.

Written ByANKIT MITTALEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jun 25, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:51 PM IST
गैंगस्टर सतपाल का एनकाउंटर! जानें रणजी क्रिकेटर कैसे बना क्राइम किंग; हत्या, लूट, अपहरण ही नहीं सीरियल रेपिस्ट भी था सत्तू
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

ANKIT MITTAL

ANKIT MITTAL

अंकित मित्तल 2016 से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में ज़ी न्यज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने 2011 से जनपद स्तरीय चैनलों में काम करने के बाद महुआ न्यूज़ व फॉक्स न्यूज चैनल में काम किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राम पर टिप्पणी से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा फलाहारी बोले-देश से बाहर करो
Mathura News1 hr ago
2
Lucknow news1 hr ago
3
UP Gold Price Crash2 hrs ago
4
Sambhal news2 hrs ago
5
Lucknow news2 hrs ago