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अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 25 हजार रुपये के इनामी और छोटा राजन गैंग से जुड़े बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू की मौत के बाद उसकी आपराधिक जिंदगी के ऐसे काले राज सामने आ रहे हैं, जिन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए. पुलिस का दावा है कि सत्तू सिर्फ एक गैंगस्टर या शूटर नहीं था, बल्कि कम उम्र की बच्चियों को निशाना बनाने वाला विकृत मानसिकता का ‘साइको सीरियल रेपिस्ट’ था. अधिकारियों के अनुसार जांच और पीड़ितों के बयानों से यह भी सामने आया है कि वारदात के दौरान पीड़िताओं को शारीरिक यातनाएं देना उसकी विकृत सोच का हिस्सा था. मुठभेड़ के बाद उसकी गाड़ी से बरामद हुए सामान ने उसके राज क़ो खोलकर रख दिया है.
पहचान बदलकर मासूमों को बनाता था निशाना
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि लुधियाना जेल से फरार होने के बाद सत्तू ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी पहचान बदल-बदलकर वारदातों को अंजाम दिया. वह कभी खुद को फौजी बताता, कभी किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी और कभी नौकरी दिलाने वाला एजेंट. उसका मकसद सिर्फ इतना होता था कि किसी तरह मासूम किशोरियों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने साथ ले जाया जाए.
कम उम्र की बच्चों का करता था 'शिकार'
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विशेष रूप से कम उम्र की बच्चियों को ही अपना आसान शिकार बनाता था. तितावी की नाबालिग किशोरी के अपहरण में भी उसने अपना नाम "अनिकेत फौजी" बताया था. उसके पास से इसी नाम का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ. पुलिस का मानना है कि इसी तरह की कई अन्य वारदातों में भी उसने अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल किया.
कार से मिले उसकी आपराधिक कार्यशैली के सबूत
सबसे चौंकाने वाला खुलासा उसकी ओरा कार की तलाशी के दौरान हुआ. उसकी कार से हथकड़ी, हंटरनुमा स्टिक, स्प्रे, बड़ी संख्या में कंडोम के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ. पुलिस इन वस्तुओं को उसकी आपराधिक कार्यशैली से जोड़कर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पीड़ितों के बयान और बरामद सामान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आरोपी वारदात के दौरान पीड़िताओं को प्रताड़ित करता था।
भागने और बचने के लिए अपनाता विशेष हथकंडे
पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि वारदात के बाद वह कभी मुख्य सड़क से नहीं भागता था. वह खेतों, जंगलों और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करता था, ताकि पुलिस को उसकी भनक तक न लगे.
मोबाइल ट्रैकिंग से बचने के लिए वह हमेशा अपने पास कीपैड वाला छोटा मोबाइल रखता था. उसके कब्जे से अपहृत किशोरी के जेवर, नकदी और मोबाइल भी बरामद हुए थे.
क्रिकेट खिलाड़ी की कैसे हुई क्राइम में एंट्री
हैरानी की बात यह भी है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले सत्तू क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था. पुलिस के अनुसार वह रणजी स्तर तक क्रिकेट खेल चुका था और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी मैदान साझा कर चुका था. बाद में वह छोटा राजन गैंग से जुड़ गया और अपराध की दुनिया में उतर गया.
सत्तू के अपराधों की फेहरिस्त लंबी
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि सत्तू का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है. उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 30 मुकदमे दर्ज हैं. वह करीब 15 साल जेल में रह चुका था और छोटा राजन गैंग से भी जुड़ा रहा. फरवरी 2026 में वह लुधियाना जेल से फरार हो गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस और कई एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थीं.
SP सिटी अमृत जैन का कहना है कि आरोपी की मौत के बाद भी उसकी पूरी क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसके शिकार बने और भी पीड़ित तो सामने आने बाकी नहीं हैं। पुलिस उसके नेटवर्क और सहयोगियों की तलाश भी कर रही है.