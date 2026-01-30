Oyo होटल में हो रहा था 'गंदा काम', पुलिस ने मारा छापा तो आपत्तिजनक हालत में मिले कई जोड़े

Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की. पचेंडा रोड स्थित होटल रोज इन में अचानक की गई छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस टीम ने होटल के अलग-अलग कमरों से चार युवक और चार युवतियों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा, जिन्हें तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

होटल में बाहर से युवतियों को बुलाया जाता था

यह कार्रवाई सीओ नई मंडी राजकुमार सावे के नेतृत्व में की गई. उन्होंने बताया कि पुलिस को लंबे समय से इस होटल में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. सूचना की पुष्टि के बाद जब टीम ने औचक छापा मारा, तो होटल में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि होटल में बाहर से युवतियों को बुलाया जाता था, जिसकी विस्तृत जांच अब की जा रही है.

होटल के निकले तीन मालिक

छापेमारी के दौरान पुलिस को होटल का प्रबंधन भी कटघरे में खड़ा नजर आया. सीओ राजकुमार सावे के अनुसार होटल के तीन मालिक हैं, जिनमें से दो छापे के समय मौके पर मौजूद थे. दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने होटल का रजिस्टर, गेस्ट एंट्री रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गतिविधियां कब से और किसके संरक्षण में चल रही थीं.

स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. पचेंडा रोड और आसपास के रिहायशी इलाकों के निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में खुले कई होटल अनैतिक गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं, जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है. लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे होटलों के खिलाफ नियमित और सख्त अभियान चलाया जाए.

होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी

फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक-युवतियों और होटल संचालकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की तैयारी कर रही है. साथ ही होटल के लाइसेंस, पंजीकरण और नियमों के पालन की भी जांच की जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार यदि गंभीर उल्लंघन पाए गए, तो होटल को सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.

