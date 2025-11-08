Muzaffarnagar News: स्कूटी का 20 लाख 74 हजार का चालान, कॉपी वायरल होते ही हड़कंप, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस का गजब कारनामा

Advertisement
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी जिले ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है. ट्रैफिक पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान कर दिया. अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, हर कोई ये जानना चाहता है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 08, 2025, 06:34 PM IST
प्रमेंदर कुमार/फिरोजाबाद/ मुजफ्फरनगर:  ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस वाहन का चालान करती है. चालान की राशि मोटर व्हीकल एक्ट की अलग-अलग धाराओं के हिसाब से होती है. लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी स्कूटी का ज्यादा से ज्यादा कितना चालान हो सकता है. ऐसे में ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि ज्यादा से ज्यादा चालान की राशि एक नई स्कूटी की कीमत के बराबर होगी, भला इससे ज्यादा क्या हो सकती है. 

चालान स्लिप वायरल होते ही हड़कंप
लेकिन मुजफ्फरनगर में एक स्कूटी की 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान काट दिया गया. इसके बाद चालान की स्लिप जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. इतना ही नहीं विभाग को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास भी हो गया और चालान की राशि को 4 हजार रुपये कर दिया गया. लेकिन ऐसा हुआ कैसा. आइए आपको बताते हैं. 

किस लिए चालान काटा गया
जानकारी के मुताबिक 4 नवंबर को स्कूटी सवार अनमोल सिंघल का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान काट दिया गया. घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी चौकी की है. बताया गया कि स्कूटी सवार ने न तो हेलमेट पहना था, न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और न ही किसी तरह का कोई अन्य कागज. इसी के चलते पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर उसे सीज कर दिया. 

चालान की स्लिप देख पुलिस अधिकारी जागे!
स्कूटी सवार ने जब देखा कि चालान की राशि 20 लाख 74 हजार रुपये है तो उसने चालान की स्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी तुरंत एक्शन में आ गए और भूल को सुधारते हुए चालान की राशि 4 हजार रुपये कर दी गई. अब सवाल ये उठता है कि आखिर 4 हजार का चालान 20 लाख से ऊपर का कैसा बन गया. 

अधिकारियों ने बताया कि स्कूटी सवार पर 207 एमवी एक्ट की धारा लगाई गई थी. लेकिन जिस पुलिसकर्मी ने यह चालान काटा वह एक्ट की धारा सही से भरना भूल गया और चालान की राशि 20 लाख 74 हजार दिखा दी. 

हालांकि पुलिसकर्मी का इरादा मिनिमम जुर्माना का था लेकिन राशि और एमवी एक्ट 207 एक साथ जुड़ गए और चालान की राशि 20 लाख 74 हजार रुपये हो गई. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

