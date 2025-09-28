मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से थर्राया इलाका!

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में पुलिस और दो बदमाशों के बीच हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़ ने इलाके में सनसनी फैला दी. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 1 लाख का इनामी बदमाश नईम पुत्र यूसुफ ढेर हो गया.
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और दो बदमाशों के बीच हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़ ने इलाके में सनसनी फैला दी. कुतुबपुर गंगनहर पुल की ओर से दो बाइक पर सवार बदमाशों को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया.
पुलिस की जवाबी फायरिंग में दक्षिणी खालापार निवासी नईम पुत्र यूसुफ सीने में गोली लगने से घायल हो गया. अस्पताल में उपचार के दौरान नईम की मौत हो गई. नया मामला और भी चौंकाने वाला था क्योंकि नईम पर लूट, डकैती और हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे और वह 1 लाख रुपये का इनामी था.
जानकारी के अनुसार
कुतुबपुर गंगनहर पुल की ओर से दो बदमाश बाइक पर आ रहे थे. पुलिस ने चेकिंग के दौरान पीछा किया तो बदमाश जंगल की ओर भाग निकले और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में नईम के सीने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई.
मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली इंस्पेक्टर बबलू कुमार वर्मा की बुलेटप्रूफ जैकेट से टकराई जबकि हेडकांस्टेबल कालूराम के हाथ में लग गई. घायल हेडकांस्टेबल का उपचार जारी है. पुलिस ने नईम के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं. वहीं, दूसरा बदमाश हेलमेट पहनकर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया. एसएसपी संजय कुमार वर्मा भी मौके पर पहुंचे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की.