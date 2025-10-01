Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2943083
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

मुज़फ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, कार-ट्रक टक्कर में 6 की मौत, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका

Muzaffarnagar Accident: मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Muzaffarnagar Road Accident/Ankit Mittal: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुबह-सुबह ही  दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां पर  तेज़ रफ़्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक सभी लोग करनाल से हरिद्वार अस्थियां विसर्जन के लिए जा रहे थे. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया.

हादसे के बाद कार में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और बड़ी मशक्कत से घायलों को बाहर निकाला. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

यह हादसा थाना तितावी क्षेत्र के पानीपत-खटीमा मार्ग पर हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

खबर अपडेट की जा रही है...

TAGS

muzaffarnagar accidentMuzaffarnagar news

Trending news

Bareilly
बरेली में बुलडोजर एक्शन से मचा बवाल, मोहसिन रजा बोले- यह सिर्फ राजनीतिक साजिश
Rampur
आजम खान पर बरसे विधायक आकाश सक्सेना, बोले- कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं सपा नेता
Varanasi
‘वोकल फॉर लोकल’ को बल, वाराणसी से शुरू हुआ ‘उदय भारत’ का सफर, 400 युवाओं को नौकरी
Swami Chaitanyananda
पाखंडी स्‍वामी चैतन्‍यानंद सरस्‍वती का अश्‍लील चैट सामने आया, करता था गंदी बातें
Gayatri Prajapati
गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला! लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री का सिर फूटा
UP News
यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन.. शरीयत कानून लागू करने की साजिश नाकाम, आतंकी गिरफ्तार
Mussoorie
मसूरी में लगा मेगा हेल्थ कैंप, 500 से ज्यादा लोगों को मिली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं
MLA Rakesh Pratap Singh
विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ धक्‍का-मुक्‍की और हाथापाई, फ्लाइट में बदसलूकी
Noida
बिल्डरों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार, ED-CBI का डर दिखा बनाते थे दबाव
Ayodhya news
अयोध्या में हनुमानगढ़ी प्रसाद विवाद में अधिकारी ने कराई फूड सेफ्टी विभाग की किरकिरी!
;