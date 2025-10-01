मुज़फ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, कार-ट्रक टक्कर में 6 की मौत, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका

Muzaffarnagar Accident: मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
Trending Photos
Muzaffarnagar Road Accident/Ankit Mittal: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुबह-सुबह ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां पर तेज़ रफ़्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक सभी लोग करनाल से हरिद्वार अस्थियां विसर्जन के लिए जा रहे थे. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया.
हादसे के बाद कार में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और बड़ी मशक्कत से घायलों को बाहर निकाला. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
यह हादसा थाना तितावी क्षेत्र के पानीपत-खटीमा मार्ग पर हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
खबर अपडेट की जा रही है...