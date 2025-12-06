Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3031216
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

मुजफ्फरनगर में थाने से कुछ दूर प्रॉपर्टी डीलर के घर धावा, परिवार को बंधक बनाकर सोना–चांदी और लाखों की नकदी लूटी

Muzaffarnagar News:  मुज़फ्फरनगर जिले में देर रात अपराधियों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा इलाका दहशत में आ गया. हेलमेट और हथियारों से लैस तीन शातिर लुटेरे खतौली थाने से कुछ ही दूरी पर प्रॉपर्टी डीलर  के घर में घुसे और परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Muzaffarnagar robbers took property dealer
Muzaffarnagar robbers took property dealer

Muzaffarnagar News/अंकित मित्तल: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बीती रात लुटेरों ने प्रॉपर्टी डीलर नासिर अली के घर पर कहर बरपाया. जहां  हेलमेट और हथियारों से लैस 3 शातिर लुटेरे घर में घुसे और तमंचे के बल पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर बड़ी लूट को अंजाम दिया. लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस कई टीमों का गठन कर घटना के खुलासे में लगी हुई है.

कहां की है ये मामला?
दरअसल मामला खतौली थाने से चंद कदमों की दूरी का है जहां बेखौफ तीन बदमाशों ने खतौली थाने के मोहल्ला लाल मोहम्मद के  एक घर को निशाना बनाते हुए 61 तौला सोने–चांदी के आभूषण और लगभग 12–13 लाख रुपये की नकदी लूट कर इलाके में सनसनी फैला दी. आपको बता दें लुटेरों ने घटना के दौरान घर में मौजूद भतीजे, पुत्र और उनकी पत्नियों को बंधक बना लिया, जबकि घर के कुछ सदस्य रहमतनगर में शादी समारोह में गए हुए थे. 

तीन दिन पहले थी भांजी की शादी
बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले नासिर अली ने अपनी भांजी की शादी की थी, जिसके चलते घर में कीमती सामान और नकदी मौजूद थी. वही पीड़ित नासिर अली प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि 61 तोले सोने चांदी के आभूषण और तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए की नगदी बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट ली है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी
नासिर अली अपने दो भाइयों के साथ एक ही मकान में साझे में रहता था. वहीं वारदात की सूचना पर SSP मुजफ्फरनगर संजय वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. अब देखने वाली बात होगी थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई परिवार को बंधक बनाकर एक बड़ी लूट की वारदात का पुलिस कब तक खुलासा करती है.

TAGS

Muzaffarnagar news

Trending news

Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में थाने से कुछ दूर प्रॉपर्टी डीलर के घर धावा
mirzapur news
मीरजापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार पर युवती पर ब्लेड से हमला
Santkabir nagar News
सन्तकबीरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, डीसीएम और ट्रेलर गाड़ी में टक्कर, 2 की मौत
Chandauli News
आजादी के बाद पहली बार… ग्रामीणों को मिली आरसीसी सड़क की सौगात
Mau Thook Jihad
Mau News: थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था 'उस्ताद', मऊ में पकड़ी गई गंदी हरकत तो फिर...
Mathura News
राजस्थान में क्यों हुआ गोवर्धन पुलिस टीम पर पथराव? भीड़ ने SI को घर में खींचकर पीटा
jaunpur news
'अब काम शुरू तो...' लंबी लड़ाई के बाद NH-233 के किसानों को मिला मुआवजा
lack of basic facilities in village
आजादी के बाद भी गांव में पुल नहीं! विकास का वादा बना मजाक, जमीनी हकीकत चौंका देगी!
Ayodhya news
हनुमानगढ़ी मंदिर में सनसनीखेज घटना, नागा साधु को जिंदा जलाने की कोशिश, पढ़ें अपडेट
Meerut News
पुलिस की शर्मनाक कारनामा! लावारिस शव को ई-रिक्शा से उठाया, फिर कर दिया ये कांड...