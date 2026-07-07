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बुलेट चाहिए, तभी होगी शादी... नशे में धुत दूल्हे की जिद पड़ी भारी, दुल्हन ने तोड़ दिया रिश्ता

Muzaffarnagar Wedding Controversy: मुजफ्फरनगर में शराब के नशे में धुत दूल्हे ने अपनी ही बारात में जमकर हंगामा कर दिया. दूल्हे की हरकतों से नाराज होकर लड़की पक्ष ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौटा दी.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 07, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:18 PM IST
बुलेट चाहिए, तभी होगी शादी... नशे में धुत दूल्हे की जिद पड़ी भारी, दुल्हन ने तोड़ दिया रिश्ता
Image Credit: Muzaffarnagar NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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