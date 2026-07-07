बुलेट चाहिए, तभी होगी शादी... नशे में धुत दूल्हे की जिद पड़ी भारी, दुल्हन ने तोड़ दिया रिश्ता

क्या है लड़की पक्ष का आरोप?

लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी के दौरान दूल्हे की ओर से बुलेट बाइक की मांग भी की गई. दूल्हे के नशे और दहेज मांग से नाराज होकर दुल्हन करिश्मा ने शादी करने से इनकार कर दिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर बुढ़ाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस ने दूल्हे का मेडिकल परीक्षण भी कराया, ताकि उसके नशे की पुष्टि की जा सके. घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक पंचायत और समझौते की कोशिशें चलीं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी.