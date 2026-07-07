बुलेट चाहिए, तभी होगी शादी... नशे में धुत दूल्हे की जिद पड़ी भारी, दुल्हन ने तोड़ दिया रिश्ता

राज्य चुनें
Muzaffarnagar Wedding Controversy/ अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के टांडा माजरा गांव में उस समय शादी की खुशियां मातम में बदल गई, जब शराब के नशे में धुत दूल्हे ने अपनी ही बारात में जमकर हंगामा करने लगा. दूल्हे की हरकतों से नाराज होकर लड़की पक्ष ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौटा दी.
शराब पीकर दूल्हा करने लगा हंगामा
दरअसल, डूंगर गांव निवासी शिवम कश्यप की बारात सोमवार दोपहर टांडा माजरा गांव पहुंची थी. आरोप है कि बारात पहुंचने से पहले ही दूल्हे ने खूब शराब पी ली थी. उसका नशा इतना अधिक था कि वह नशे की हालत में शेरवानी उतारकर केवल बनियान में इधर-उधर घूमने लगा और हंगामा करने लगा. यह नजारा देख सब हैरान रह गए. बारातियों और परिजनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ.
क्या है लड़की पक्ष का आरोप?
लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी के दौरान दूल्हे की ओर से बुलेट बाइक की मांग भी की गई. दूल्हे के नशे और दहेज मांग से नाराज होकर दुल्हन करिश्मा ने शादी करने से इनकार कर दिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर बुढ़ाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस ने दूल्हे का मेडिकल परीक्षण भी कराया, ताकि उसके नशे की पुष्टि की जा सके. घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक पंचायत और समझौते की कोशिशें चलीं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी.
पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस
आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यदि दहेज मांग और अन्य आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जाएगी. इस घटना की पूरे क्षेत्र में चर्चा है और शादी जैसे पवित्र बंधन में शराबखोरी तथा दहेज मांग को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.