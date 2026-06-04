Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर एक बेबस मां अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी को लेकर न्याय की आस से पहुंची. इस बेबस मां ने जिले के स्वास्थ्य विभाग पर इलाज के नाम पर अवैध वसूली और लापरवाही के ऐसे आरोप लगाए, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. महिला का आरोप है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी बेटी के इलाज के लिए न सिर्फ रुपये डिमांड किए, बल्कि गलत तरीके से इलाज करके उसकी बेटी के पैर को भी नुकसान पहुंचाया.

क्या है ये पूरा मामला?

पीड़ित मां रेशमा की मानें तो, करीब डेढ़ महीने पहले जिला अस्पताल में उसकी बेटी के दाहिने पैर की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था. इसके लिए अस्पताल स्टाफ ने उससे 25 हजार रुपये मांगे थे. उसने जब खुद को विधवा बताते हुए असमर्थता जताई, तो उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया. फिर महिला ने डीएम से गुहार लगाई. जिसके बाद डीएम ने सीएमओ को मुफ्त इलाज के आदेश दिए. इसके बाद भी अस्पताल कर्मियों ने 8 हजार रुपये लिये. उसके बाद कहा कि बाकी पैसे बाद में देने होंगे.

बेबस मां ने लगाए संगीन आरोप

कुछ दिन बाद बेबस मां को डॉक्टर ने चेकअप के लिए आने को कहा था. ताकि घुटना मुड़ सके. पीड़ित मां रेशमा का कहना है कि जब वह बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर चतुर्वेदी ने उसकी बेटी का घुटना जबरन मोड़ दिया. मासूम दर्द से चिल्ला पड़ी और पैर से हड्डी टूटने की आवाज आई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां से भगा दिया. बाद में जब पैर का एक्स-रे कराया गया, तो उसमें हड्डी टूटी हुई नजर आई. फिर उन्होंने बड़े डॉक्टर्स से शिकायत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

इस मामले पर मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया ने प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि दूसरे पक्ष की बात को सुने बगैर अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाएगी. यदि जांच में अस्पताल कर्मियों या डॉक्टर्स की किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़िए: दिल्ली अग्निकांड के बाद लखनऊ में अलर्ट: LDA का बड़ा फैसला, शहर के 290 होटलों का नए सिरे से होगा फायर और बिल्डिंग सेफ्टी ऑडिट

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.