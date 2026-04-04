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'हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए...' अमेरिका–इजरायल–ईरान युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरीं महिलाएं, भारत सरकार से की बड़ी अपील

Muzaffarnagar Protest News: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के विरोध में अब आम जनता की आवाज बुलंद होने लगी है. शनिवार को शांति सेना के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरीं और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर युद्ध के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:08 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

USA Israel Iran War Protest/अंकित मित्तल: अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के विरोध में अब आम जनता भी सड़कों पर उतरने लगी है. शनिवार को ‘शांति सेना’ के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया और एक स्वर में कहा कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए. 

प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा?
महिलाएं जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचीं, जहां उन्होंने युद्ध के खिलाफ नारेबाजी की और भारत सरकार से विश्व शांति के लिए पहल करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि युद्ध की सबसे बड़ी मार आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर पड़ती है.

अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ
शांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनेश गुप्ता ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में निर्दोष बच्चों, महिलाओं, स्कूलों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों पर हमले हो रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि यह धरना उन पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और बढ़ते युद्ध का विरोध करने के लिए किया गया है.

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दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा गहरा प्रभाव
उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि देश को तटस्थ नीति अपनाकर विश्व शांति की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. उनका कहना था कि युद्ध का असर केवल युद्धग्रस्त देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम जनता प्रभावित होती है.

शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं
प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता के बीच युद्ध जैसी स्थिति गरीब और मध्यम वर्ग के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर सकती है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के प्रयासों में योगदान दे. प्रदर्शनकारियों ने अंत में विश्व के नेताओं से भी अपील की कि वे मानवता को ध्यान में रखते हुए युद्ध को समाप्त करें और शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं. 

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