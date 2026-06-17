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मुजफ्फरनगर/अंकित मित्तल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने अपने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म करने और बाद में उसे ज़हर देकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया. पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है.
कहां की है घटना?
यह मामला फुगाना थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता का आरोप है कि 8 जून को वह घर पर अकेली थी. उसी दौरान पड़ोस में रहने वाली एक महिला, मोनिका, उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गई. आरोप है कि वहां महिला ने उसे अपने देवर सुनील के कमरे में जबरन भेज दिया.
पीड़िता का कहना है कि आरोपी सुनील ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे कथित रूप से कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और फिर घर छोड़ दिया गया. घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के बाद उसकी जान बच गई.
पीड़िता का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वह एसएसपी कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से न्याय की मांग की. वहीं पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.
पीड़िता ने क्या कहा?
पीड़िता ने बताया, "हमारे पड़ोस में रहने वाली मोनिका मुझे अपने घर बुलाकर ले गई थी. वहां उसने अपने देवर के साथ मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म कराया. इसके बाद मुझे ज़हर पिला दिया गया और घर छोड़ दिया गया. मेरे मुंह से झाग निकल रहे थे. मेरी मां मुझे इलाज के लिए शामली ले गईं. घटना को चार-पांच दिन हो चुके हैं. कप्तान साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं."
पुलिस का क्या कहना है?
फुगाना क्षेत्राधिकारी (सीओ) विश्वजीत सिंह ने बताया कि 9 जून को थाना फुगाना में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया है. सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और लड़की से बातचीत की. उस समय उसने बताया था कि उसने गलती से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था.
सीओ के अनुसार, करीब एक घंटे बाद लड़की ने अपना बयान बदल दिया. इसके बाद दो दिन पहले उसकी मां द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिसमें सुनील और उसकी भाभी पर दुष्कर्म कराने का आरोप लगाया गया है.
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें पीड़िता के बयान, आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य साक्ष्य शामिल हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.