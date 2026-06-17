पीड़िता ने बताया, "हमारे पड़ोस में रहने वाली मोनिका मुझे अपने घर बुलाकर ले गई थी. वहां उसने अपने देवर के साथ मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म कराया. इसके बाद मुझे ज़हर पिला दिया गया और घर छोड़ दिया गया. मेरे मुंह से झाग निकल रहे थे. मेरी मां मुझे इलाज के लिए शामली ले गईं. घटना को चार-पांच दिन हो चुके हैं. कप्तान साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं."