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मुजफ्फरनगर: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद जहर देने का आरोप, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने अपने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म करने और बाद में उसे ज़हर देकर जान से मारने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:45 AM IST
मुजफ्फरनगर: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद जहर देने का आरोप, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार
Image Credit: Muzaffarnagar News

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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