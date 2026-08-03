4 करोड़ का घर, 22 करोड़ का मिला नोटिस... सहारनपुर में सपा नेता को नगर निगम का अल्टीमेटम

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

सपा नेता ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में अभी भी सड़क, नाली, सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं, जबकि लोगों पर भारी टैक्स का बोझ डाला जा रहा है. गौरतलब है कि नगर निगम का जीआईएस सर्वे पहले भी विवादों में रहा है. गृहकर और जलकर के बिलों में कथित गड़बड़ियों को लेकर हजारों संपत्ति मालिक पहले भी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं. अब फरहाद गाड़ा का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर नगर निगम की कर निर्धारण प्रक्रिया और जीआईएस सर्वे की सटीकता पर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, नगर निगम की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.