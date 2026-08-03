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4 करोड़ का घर, 22 करोड़ का मिला नोटिस... सहारनपुर में सपा नेता को नगर निगम का अल्टीमेटम

Saharanpur News: सपा नेता फरहाद आलम को नगर निगम ने 22 करोड़ रुपये से अधिक का हाउस टैक्स और 12 करोड़ रुपये का जलकर टैक्स जमा करने का नोटिस थमाया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 03, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:42 PM IST
4 करोड़ का घर, 22 करोड़ का मिला नोटिस... सहारनपुर में सपा नेता को नगर निगम का अल्टीमेटम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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