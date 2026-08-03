4 करोड़ का घर, 22 करोड़ का मिला नोटिस... सहारनपुर में सपा नेता को नगर निगम का अल्टीमेटम

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नीना जैन/सहारनपुर: सहारनपुर नगर निगम की ओर से जीआईएस सर्वे के आधार पर जारी किए गए हाउस टैक्स नोटिस ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है. मल्हीपुर रोड स्थित सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा के मकान पर करीब 22 करोड़ रुपये से अधिक का हाउस टैक्स और करीब 12 करोड़ रुपये का जलकर निर्धारित किए जाने का नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया. फरहाद गाड़ा ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और मामले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है.
सपा नेता को थमाया नोटिस
फरहाद गाड़ा के अनुसार, उनका मकान करीब 816 गज में बना है, जिसका निर्माण दो वर्ष पहले हुआ था. वर्ष 2025 में उनका परिवार इस मकान में रहने आया. उनका दावा है कि मकान की मौजूदा बाजार कीमत करीब चार करोड़ रुपये है. ऐसे में एक वर्ष के लिए 22 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स और करोड़ों रुपये का जलकर लगाया जाना पूरी तरह अव्यावहारिक और त्रुटिपूर्ण है.
पेयजल लाइन नहीं भी नहीं पहुंची
उन्होंने कहा कि उनके घर तक नगर निगम की पेयजल लाइन भी नहीं पहुंची है, जिस सरकारी पानी की टंकी से क्षेत्र में जलापूर्ति होनी है, वह अभी तक चालू नहीं हुई है. इसके बावजूद नोटिस में भारी-भरकम जलकर जोड़ दिया गया है. उनका कहना है कि जब पानी की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है तो जलकर किस आधार पर लगाया गया. फरहाद गाड़ा ने बताया कि उन्होंने इस मामले में अपने अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह ले ली है और जल्द ही न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.
सपा नेता ने मानहानि का दावा करने की बात कही
उन्होंने नगर निगम से यह भी पूछा है कि नोटिस किस आधार पर और किसके नाम जारी किया गया. साथ ही जीआईएस सर्वे करने वाली एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा मानहानि का दावा करने की बात भी कही. उन्होंने आरोप लगाया कि इस नोटिस के कारण उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव में है. उनका कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर कराए गए जीआईएस सर्वे में यदि किसी मकान का सही आकलन तक नहीं हो पा रहा है तो पूरी कर निर्धारण प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
सपा नेता ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में अभी भी सड़क, नाली, सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं, जबकि लोगों पर भारी टैक्स का बोझ डाला जा रहा है. गौरतलब है कि नगर निगम का जीआईएस सर्वे पहले भी विवादों में रहा है. गृहकर और जलकर के बिलों में कथित गड़बड़ियों को लेकर हजारों संपत्ति मालिक पहले भी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं. अब फरहाद गाड़ा का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर नगर निगम की कर निर्धारण प्रक्रिया और जीआईएस सर्वे की सटीकता पर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, नगर निगम की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.