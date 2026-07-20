4 घंटे का सफर 1.5 में! अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट, पंजाब से बिहार तक मिलेगी हाईस्पीड कनेक्टिविटी

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Ambala-Shamli Expressway: हरियाणा के अंबाला से उत्तर प्रदेश के शामली तक बनने वाला 122 किलोमीटर लंबा अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे उत्तर भारत की सड़क कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलने जा रहा है. भारतमाला परियोजना के तहत तैयार हो रहा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आसान बनाएगा. इसके पूरा होने के बाद अंबाला से शामली का सफर, जो अभी 3 से 4 घंटे में पूरा होता है, महज डेढ़ घंटे में तय किया जा सकेगा.
कई बड़े एक्सप्रेसवे से होगा सीधा कनेक्शन
अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि यह उत्तर भारत के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क का अहम हिस्सा बनेगा. यह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी हाईवे, अंबाला-चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, अंबाला रिंग रोड और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम होगी.
दिल्ली का ट्रैफिक होगा कम
इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से आने वाले वाहन दिल्ली में प्रवेश किए बिना सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जा सकेंगे. इससे दिल्ली के ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों को तेज विकल्प मिलेगा.
यमुना पर बनेगा नया पुल
परियोजना के तहत हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चांद्रो के पास यमुना नदी पर नया पुल भी बनाया जाएगा. इससे दोनों राज्यों के बीच सड़क संपर्क और मजबूत होगा तथा भारी वाहनों की आवाजाही और आसान बनेगी.
उद्योग और किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
एक्सप्रेसवे बनने से अंबाला की औद्योगिक इकाइयों, यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग और शामली-मुजफ्फरनगर के चीनी उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा. माल ढुलाई तेज होने से परिवहन लागत घटेगी और समय की बचत होगी. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों और लकड़ी कारोबार से जुड़े लोगों को भी अपने उत्पाद दूसरे राज्यों तक पहुंचाने में आसानी होगी.
दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य
करीब 4,900 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा किया जा रहा है. परियोजना पर तेजी से काम जारी है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद इस मार्ग पर वाहन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे.