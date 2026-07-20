4 घंटे का सफर 1.5 में! अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट, पंजाब से बिहार तक मिलेगी हाईस्पीड कनेक्टिविटी

Ambala-Shamli Expressway: हरियाणा के अंबाला से उत्तर प्रदेश के शामली तक बनने वाला 122 किलोमीटर लंबा अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे उत्तर भारत की सड़क कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलने जा रहा है. भारतमाला परियोजना के तहत तैयार हो रहा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आसान बनाएगा. इसके पूरा होने के बाद अंबाला से शामली का सफर, जो अभी 3 से 4 घंटे में पूरा होता है, महज डेढ़ घंटे में तय किया जा सकेगा.