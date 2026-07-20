Add Zee Business As A Preferred Source
App

4 घंटे का सफर 1.5 में! अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट, पंजाब से बिहार तक मिलेगी हाईस्पीड कनेक्टिविटी

अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे के चालू होने से अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही उत्तर भारत में व्यापार, उद्योग और परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:18 PM IST
4 घंटे का सफर 1.5 में! अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट, पंजाब से बिहार तक मिलेगी हाईस्पीड कनेक्टिविटी
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बर्थडे पार्टी के बहाने दोस्त बुलाकर ले गए, फिर बेरहमी से रेत दिया गला
Moradabad news56 min ago
2
ghazipur news1 hr ago
3
Pilibhit news1 hr ago
4
kaushambi news2 hrs ago
5
Ram Mandir3 hrs ago